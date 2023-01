Emlékezés a Don-kanyar magyar hőseire

Holnap több helyen is tartanak megemlékezéseket a doni áttörés nyolcvanadik évfordulójának alkalmából. Szombathelyen a Karmelita utca 1.-nél, a Martineum Felnőttképző Akadémia udvarán álló pápai keresztnél lesz kegyeleti megemlékezés délelőtt tíz órakor, Szentesen ugyanebben az időpontban a Széchenyi-ligetnél lévő második világháborús emlékműnél tisztelegnek az áldozatok előtt. Szolnokon a Magyar golgota második világháborús emlékműnél, a Hősök terénél, a doni ütközetben elesett hősök emlékére tart megemlékezést a város önkormányzata és a MH Kiss József Helikopterdandár, az eseményen részt vesz Szalay Ferenc polgármester is. Önkormányzati megemlékezést tartanak csütörtökön 17 órakor Zalaegerszegen, a Hősök kertjében, az Október 6-a téren, január 15-én, vasárnap, 8.30-kor pedig engesztelő szentmisét mutatnak be, majd önkormányzati megemlékezést tartanak Keszthelyen, a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban, illetve a Várkertben.

Borítókép: illusztráció. (Fotó: Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség)