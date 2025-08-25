Czunyiné dr Bertalan JuditEsztergomVersenyképes Járások Program

Milliárdos fejlesztések érkeznek Komárom-Esztergom vármegyébe

A Komárom-Esztergom vármegyei járások összesen 2 milliárd forintos támogatást nyertek el a Versenyképes Járások Program keretében. Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár szerint a program a térségi együttműködéseket és a közös fejlesztéseket segíti.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 22:59
Czunyiné dr. Bertalan Judit a Versenyképes Járások Programról Forrás: Kabinetiroda
A Versenyképes Járások Program célja, hogy településalapú gondolkodás helyett térségi szemléletű fejlesztéseket valósítsanak meg – mondta a Kemma vármegyei portálnak Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára.

Az államtitkár hangsúlyozta: a program lényege az önkormányzatok együttműködésében rejlik, hiszen a közös projektek térségi szinten hoznak hasznot. Országosan már több mint ezer támogatási igény érkezett, közel 50 milliárd forint értékben.

Komárom-Esztergom vármegye fejlesztési kerete 2 milliárd forint. A hat járásból 11 fejlesztési igény érkezett, 3,7 milliárd forintos forrásigénnyel. Ebből végül 9 igény kapott zöld utat, amelyekre a támogatói döntést július 15-én hozta meg Dr. Navracsics Tibor miniszter. A fejlesztések a közszolgáltatások, az infrastruktúra és a településüzemeltetés területén hozhatnak előrelépést, hozzájárulva ahhoz, hogy a vármegye városai és vidéki települései együtt erősödjenek.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

 

