Elestek a fővárosba vezető utak, ezeken a helyeken számoljanak dugóval

A hétfő reggeli forgalom ismét jelentős torlódásokat okoz a fővárosba vezető utakon – írja az Útinform.

Már most lassulás tapasztalható az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, valamint a 31-es főúton Maglód térségében. A forgalom akadozik az M0-s autóút csomópontjánál is, továbbá az 51-es főúton Dunaharaszti környékén, illetve a Csepel-sziget útjain.

Az M0-s autóút déli szektorában hídjavítás zajlik az M1-es és az M7-es csomópontja között, az M5-ös felé vezető oldalon. A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik. A személygépkocsival közlekedők a szemközti oldal belső sávját is igénybe vehetik, ennek ellenére napközben állandósultak a torlódások. Az M1-es autópályán Tatabánya felől érkezők emiatt hosszabb menetidőre számíthatnak.