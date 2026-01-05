Jön az ónos eső, kiadták a narancs riasztást + videó

Ónos eső miatt másodfokú, narancs riasztást adott ki Csongrád-Csanád és Békés vármegye egyes járásaira a HungaroMet hétfő délután. A veszélyjelzés szerint az érintett járásokban a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az egy millimétert.

Fotó: Pexels

A meteorológiai előrejelzés szerint csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba. Az ország nagy részén havazás várható, egészen kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása.

Általában 5-10 centiméteres lehet a hóréteg,

északnyugaton, a Kisalföldön és Sopron térségében ennél kevesebb, míg délen és az Alföld középső részein akár 10-15 centiméternyi is hullhat.

Hétfőn késő délutántól kedd hajnalig a keleti, délkeleti vármegyékben, különösen azok keleti felén a csapadék halmazállapota tartósabban fagyott esőbe, ónos esőbe válthat, ez utóbbiból nagyobb mennyiség, 1-4 milliméternyi is eshet, így arrafelé vastagabb jégbevonat is képződhet.

Kedd hajnalra nyugat felől fokozatosan ezeken a területeken is havazásba vált a csapadék, ezzel együtt átmenetileg gyengül.

Az ónos eső miatt éjfélig másodfokú, narancs figyelmeztetést adtak ki Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére,

a gyenge ónos eső veszélye miatt pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén.

Az előrejelzés szerint 12 óra alatt öt centiméternyinél több friss hó hullhat hétfő éjfélig Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyében, így ezekben elsőfokú figyelmeztetés van érvényben havazás miatt.

Aki teheti, maradjon otthon

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról, és aki teheti, ónos eső miatt érvényben lévő riasztás ideje alatt ne induljon útnak. Mukics Dániel arra is figyelmeztetett, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, figyelmesebben, körültekintőbben.