Kiváló eredménnyel vizsgázott Demóna, a kábítószer-kereső kutya

Kiváló eredménnyel fejezte be kiképzését Demóna, a Váci Fegyház és Börtön állományába került fiatal malinois. A kutya márciusban kezdte meg felkészülését azzal a céllal, hogy kábítószer-kereső kutyaként erősítse a büntetés-végrehajtási szervezetet – számolt be róla a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

Az intenzív, négy és fél hónapos tanfolyamot a baracskai Roboz tanyán tartották, Bagdi Zoltán bv.-törzszászlós vezetésével. Demóna rövid idő alatt elsajátította a hat leggyakoribb kábítószer szagának felismerését, amit a képzés során előbb labdás motivációval, majd kizárólag a szagok azonosítására építve gyakorolt.

A vizsgasorozat két napig tartott: az első napon engedelmességi feladatokat és csomag-, illetve zárkakutatást, a másodikon gépjármű- és területátvizsgálást kellett teljesítenie. Demóna minden feladatot kiváló minősítéssel végzett el. Molnár Zsanett bv.-törzsőrmester, a kutya vezetője kiemelte:

Demóna minden terepen hatalmas lelkesedéssel dolgozik, hiszen számára mindez játék és kihívás, ami motiválja a kitartó munkára.

A sikeres vizsga után Demóna már szolgálatba állhat, és a közeljövőben további speciális képzések várnak rá.