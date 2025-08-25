Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Hajszálon múlt a vasúti tragédia Nagytétényben

Feljelentést tett a MÁV egy síneken hagyott autó miatt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 11:34
Életveszélyes helyzet alakult ki vasárnapról hétfőre virradó éjjel Nagytétény közelében, amikor egy ismeretlen autóval felhajtott a vasúti pályára, majd a járművet a sínek közepén hátrahagyta.

A Balatonfüredről Budapestre tartó Bagolyvonat csak a mozdonyvezető gyors reakciójának köszönhetően tudta elkerülni a tragédiát – derült ki a MÁV tájékoztatásából.

Az autót hajnalban a MÁV és a Katasztrófavédelem speciális kétéltű járműve emelte le a vágányokról. A művelet reggel 8 órára zárult le. A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok többsége Érd felső felé közlekedett, emiatt 10–20 perces késések alakultak ki. Az S36-os és a Z30-as martonvásári járatok egy része kimaradt.

Feljelentést tett a MÁV

A vasúttársaság közölte, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A felelősöket keresik.
Az esetről Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója is megszólalt: „Nem tudom, hogy túlbulizott éjszaka, az autótól való megszabadulás vagy szándékos károkozás áll-e a háttérben, de könnyen lehetett volna nagyobb baj is a dologból. Aki olyan akadályt helyez a sínekre, ami a jármű siklását okozhatja, emberéletekkel játszik és bűncselekményt követ el.”


 

