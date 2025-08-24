Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Felhévizy úgy volt vele, hogy ezen a héten egy kicsit pihen, nem foglalkozik a közélettel. Nemzeti ünnepünk is erre a hétre esett, azt gondolta, hogy egy kicsit elcsendesedik a politikai csatazaj, de nem ez történt, talán még hangosabb lett, mint azelőtt volt.
Azt már megszokhattuk, hogy a baloldal szemében vörös posztó, ha Magyarországot, a magyarságot ünnepeljük. Ezért az augusztus 20. mindig támadások kereszttüzébe kerül. Természetesen mindig felhozzák demagóg módon, hogy milyen sok pénzbe kerül, mennyi kórházat lehetne belőle felújítani satöbbi. Most azonban ezen a téren is szintlépés történt, Dobrev Klára, a DK elnöke addig ment a gyűlölködésben, hogy a következőket volt képe mondani egy videóban:
„Augusztus 20-án őszintén ki kell mondani: nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot.”
Annak fényében voltak különösen visszataszítók ezek a gondolatok, hogy Klára asszony a pride-on viszont ünnepelt és igencsak jól érezte magát. Magyar Péter jobbkeze, Tarr Zoltán pedig már egyenesen úgy fogalmazott, ha ők győznek, nem lesz több tűzijáték.
Természetesen ezek a megszólalások méretes öngólok, hiszen az ellenzéki politikusok vérlázító szavaival ellentétben az egész ország emelt fővel, boldogan ünnepelte a magyar államalapítást.
Azonban történt a héten egy olyan esemény is, ami alapjaiban rengette meg a Tisza Pártot és labilis idegzetű elnökét, Magyar Pétert. A népszerű netzenész, Wellor kijött egy új dallal, ami az eddigi számaitól merőben eltér. Elsőre kicsit furcsa a szöveg, nem a megszokott rímek, nincs ütős refrén, csak valami szirupos próza. Persze paródiáról van szó. Hamisítatlan Magyar Peti-s szófordulatokat hallhatunk szenvedélyes, kompromiusszumok nélküli vokállal előadva. A dal ugyanis a tiszás pártelnök egyik tépelődő, önazonosságát hangsúlyozó, ám kellőképpen nyálas és röhejesen hiteltelen Facebook-posztjára épül. Wellor csupán hozzátett néhány gondolatot az önmaga hatása alá kerülő politikus létösszegző elégiájához.
A Nyári Facebook-vergődés (Túlgondoltad, Peti Mix) című legújabb Wellor-dal az igazi ínyencek ízlését is kielégíti, nagyon jó, fülbemászó muzsika, parádésan összeállított szöveg. Magyar Péter kamudumáit így még senki nem dolgozta fel korábban.
Ami azonban az igazi mélyütés volt Magyar Péternek, az nem a giccses és hazug dumáinak a kifigurázása, hanem sokkal inkább a klip vége, ahol nem kis iróniával Varga Judit tűnik fel, és látszatra ő játssza a hegedűszólót. Olyan, mintha maga a volt feleség húzná el Magyar Péter nótáját.
Ez a geg annyira zseniálisra sikerült, hogy Magyar azonnal pánikba esett tőle és azóta folyamatosan összevissza beszél, hibát hibára halmoz.
Próbál előremenekülni, ezért kamuhíreket terjeszt.
„Tegnap óta kétszer is hazugságon kaptunk téged a miniszterelnök horvát útja kapcsán, de látom, még mindig nem adod fel, tovább hergeled a szektát, és blöffölsz. Először is tisztázzuk: a miniszterelnök egy hónappal ezelőtt bejelentette az MCC Feszten, hogy idén is Horvátországba megy nyaralni, mint minden évben, és ott felül egy kis vitorlásra. Erre te most bohóc módjára úgy teszel, mintha lebuktattad volna, hogy ott van” – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté, miután Magyar Péter ismét támadta a miniszterelnököt a nyaralása miatt.
Elképzelhető, hogy csupán furcsa egybeesés, hogy pont Varga Judit ismételt feltűnése után kezdett ámokfutásba Magyar, de mint tudjuk, véletlenek nincsenek – gondolta magában mosolyogva Felhévizy, majd felkerekedett, hogy a közeli cukrászdában végre ő is megkóstolja az idei év tortáját, a gyulai Kézműves Cukrászda DCJ Stílusgyakorlat nevű, csokoládés-karamellás-meggyes alkotását.
Borítókép: Magyar Péternek a tyúkszemére lépek (Fotó: Hatlaczki Balázs/PS)
Támadás érte Erdélyt
Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.
Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…
2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.
A „bölcsek", a bili és a „kisded"
Hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése?
Te csak saríázzál, boldog Ausztria!
Ha a bécsi iskoláskorú gyerekek hetven százaléka nem beszél németül, akkor mi a baj az iszlám törvénykezéssel, ugye?
Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága
Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!
Orbán Viktor De Gaulle szerepében
A sokszínűség idiótái
Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság
Önérzet az van.
Közeli barátja lökheti szakadékba Magyar Pétert, közeleg a vég
Laci bácsi lesz a hunyó.
Magyar Péter politikai karrierjének harangoztak, vége van, Kicsi!
És ez nem tréfa!
PM Orban Lands Powerful Right Hook on Peter Magyar
The Tisza Party leader was left speechless.
