Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Annak fényében voltak különösen visszataszítók ezek a gondolatok, hogy Klára asszony a pride-on viszont ünnepelt és igencsak jól érezte magát. Magyar Péter jobbkeze, Tarr Zoltán pedig már egyenesen úgy fogalmazott, ha ők győznek, nem lesz több tűzijáték.

Természetesen ezek a megszólalások méretes öngólok, hiszen az ellenzéki politikusok vérlázító szavaival ellentétben az egész ország emelt fővel, boldogan ünnepelte a magyar államalapítást.

Azonban történt a héten egy olyan esemény is, ami alapjaiban rengette meg a Tisza Pártot és labilis idegzetű elnökét, Magyar Pétert. A népszerű netzenész, Wellor kijött egy új dallal, ami az eddigi számaitól merőben eltér. Elsőre kicsit furcsa a szöveg, nem a megszokott rímek, nincs ütős refrén, csak valami szirupos próza. Persze paródiáról van szó. Hamisítatlan Magyar Peti-s szófordulatokat hallhatunk szenvedélyes, kompromiusszumok nélküli vokállal előadva. A dal ugyanis a tiszás pártelnök egyik tépelődő, önazonosságát hangsúlyozó, ám kellőképpen nyálas és röhejesen hiteltelen Facebook-posztjára épül. Wellor csupán hozzátett néhány gondolatot az önmaga hatása alá kerülő politikus létösszegző elégiájához.