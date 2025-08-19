békeminiszterelnökKarmelita kolostorOrbán ViktorMagyar Péter

A gátlástalan hazudozó Magyar Péter most Orbán Viktorról terjesztett baromságot

Egész nap azt hajtogatja a Facebook-oldalán Magyar Péter, hogy Orbán Viktor nyaral, miközben a miniszterelnök az európai vezetőkkel tárgyalt.

Kreft-Horváth Márk
2025. 08. 19. 17:18
Magyar Péter a mai napon többször is kiírta a Facebook-oldalára, hogy Orbán Viktor nyaral, és nem tesz semmit a béke előremozdítása érdekében. Eközben Magyarország miniszterelnöke az uniós vezetőkkel tárgyalt videókonferencián a Karmelita kolostorból, miniszterei társaságában. 

– Ettől a csókától meg tényleg a pofám leszakad. Művészi szintre emeli a gátlástalanságot, vagy valóban csak az önreflexió kóros hiányával van dolgunk – elmélkedett Magyar Péterről Hont András. A publicista arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter egész nyáron nyaralgat, két napja ő maga tett fel képet, amin a Balatonon elektromos szörfdeszkázik, ma pedig Orbán Viktort vádolja azzal, hogy nyaral. 

Orbán Viktor: Ez még csak a kezdet!

A miniszterelnök egyébként időközben már posztolt is arról, hogy miről egyeztettek az európai vezetőkkel. Orbán Viktor a Harcosok Klubjában azt posztolta: 

A Trump–Putyin-találkozó nagy siker, de csak a kezdet. Jó esély van egy második fordulóra.

„Európának egyetlen dolga van: mi is hozzunk tető alá egy európai–orosz csúcsot. Ha nem tesszük, évekig csak audienciára járhatunk. Ma még csak Washingtonba, holnapután majd Moszkvába is” – hangsúlyozta a miniszterelnök. 

Kiemelte, hogy Európának erősnek kell lennie, ezért minden pénzügyi és gazdasági erőforrásunkat saját megerősítésünkre kell fordítani. Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent az ukránoknak, de csődbe rántja az európai gazdaságot. Orbán Viktor szerint tagság helyett stratégiai megállapodást kell ajánlani az ukránoknak. 

 

