Orbán Viktor szerint a Trump–Putyin-találkozó csak a kezdet

Orbán Viktor magyar miniszterelnök elmondta, hogy megvolt a videós miniszterelnöki csúcs, és nagyot fordult a világ. Azzal folytatta, hogy a béke követeléséért nem is olyan régen még kiátkoztak, de ma ez a vezérszólam. Korábban írtunk róla, hogy Orbán Viktor szerint beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin-találkozó csökkentheti.

Orbán Viktor üzent a harcosoknak

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI

Orbán Viktor elmondta, hogy ez még csak a kezdet

A békemissziónkért a sárga földig lehordtak, ma pedig az Európai Unió a béke angyalának látja magát

– mondta.