Orbán Viktor szerint a Trump–Putyin-találkozó csak a kezdet

A miniszterelnök szerint a világ nagyot fordult, mivel ma már a béke vált az európai politika központi üzenetévé. A Harcosok Klubjában közzétett üzenetében Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a Trump–Putyin-találkozó csak az első lépés volt, Európának tető alá kell hoznia egy európai–orosz csúcsot. Orbán Viktor úgy véli, Ukrajna uniós tagsága gazdasági katasztrófát hozna, helyette stratégiai megállapodást kell kínálni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 16:20
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor magyar miniszterelnök elmondta, hogy megvolt a videós miniszterelnöki csúcs, és nagyot fordult a világ. Azzal folytatta, hogy a béke követeléséért nem is olyan régen még kiátkoztak, de ma ez a vezérszólam. Korábban írtunk róla, hogy Orbán Viktor szerint beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin-találkozó csökkentheti.

Orbán Viktor üzent a harcosoknak
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI

Orbán Viktor elmondta, hogy ez még csak a kezdet

A békemissziónkért a sárga földig lehordtak, ma pedig az Európai Unió a béke angyalának látja magát

– mondta. 

A Trump–Putyin-találkozó nagy siker, de csak a kezdet. Jó esély van egy második fordulóra. Európának egyetlen dolga van: mi is hozzunk tető alá egy európai–orosz csúcsot. Ha nem tesszük, évekig csak audienciára járhatunk. Ma még csak Washingtonba, holnapután majd Moszkvába is

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Kiemelte, hogy Európának erősnek kell lennie, ezért minden pénzügyi és gazdasági erőforrásunkat saját megerősítésünkre kell fordítani. Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent az ukránoknak, de csődbe rántja az európai gazdaságot. Orbán Viktor szerint tagság helyett stratégiai megállapodást kell ajánlani az ukránoknak.

 

Szijjártó a videókonferenciáról rohan tovább tárgyalni a gazdasági stratégiai partnerekkel. Mert a háború közben az európai–amerikai vámháborút is kezelni kell. A Magyarországra gyakorolt hátrányos következményeit el kell hárítani. Ez lesz a csütörtöki kormányülés egyik napirendi pontja is

– írta a harcosoknak Orbán Viktor.

 

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 236 nap

– zárta sorait.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: PragerU)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
