Európa megtébolyodása

Vagy tévednék? Rosszul látnám, mint egyszerű civil, ráadásul nő, és a fegyverekkel semmi, de semmi kapcsolatban nem álló állampolgár, hogy az őrült elgondolások és tervek korát éljük? Itt, Európában! Nem, nem látom rosszul! Csak éppen úgy vagyunk elhallgattatva, ahogy a nagykönyvben meg van írva, magyarán semmi közünk sincs a saját életünkhöz. Már csak azért sincs, mert olyan korszakban élünk, amikor semmit sem számít a szavunk. Még a legnevesebb politikusainké sem.

Nézzük csak a frissnek mondható híreket! Milliárdok, katonai bázisok és egymillió katona. Ezt óhajtja megadni ez idő tájt Európa Ukrajnának. Gondolom, senki sem oly ostoba, hogy a katonai szervezkedéseket és készülődéseket a béke üzenetének értékelje. Nem! A háború további folytatásáról van szó. Nos, ennyit Trump és a többi békeóhajtó közelmúltbéli erőfeszítéseinek lényegéről. Európa mindent megad Ukrajnának, szól az ígéret, mely egyben egyértelmű üzenet is arról, hogy kontinensünk számos „illetékesének” esze ágában sincs békét teremtenie. Ennyit ért a Trump-i terv, tehát a „mélyállam” akarata továbbra is elsődleges és az Egyesült Államok elnöke sem járt eredménnyel. Magyarán nincs vége a háborúnak, ne is gondolkodjon a békekötésről senki.

A hírekben már olvashattuk, hogy olyan döntések születtek, amelyek lehetetlenné tesznek mindenféle békemegállapodást. Nesze neked, amerikai elnök, nesze nektek békepárti európaiak! Csak nem képzeltétek, hogy a mutogatós bácsi, a túlmozgásos Macron, valamint Starmer brit miniszterelnök, no meg a csókos asszony békét akar? Csak nem képzeltétek, hogy fel tudjátok velük venni a harcot? Hiszen ők a mélyállam, a mélyből, a biztonságos búvóhelyeikről kiabálnak kifelé gőgösen. Hát ezek Európa ez idő tájt! Mert hagytuk, hogy ilyenek legyenek! Nem érdekli ezeket, hogy „a nép, az istenadta nép, oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom, melyet igába tart.” – Arany Jánossal szólva. Igen, barmoknak gondolnak bennünket, akiket sikerült is igába hajtani. Ugyanis az őrült javaslatok korát éljük. Ennyi gonosz és tehetségtelen, a saját szülőföldje és honfitársai ellen is közömbösen viselkedő senkiházit még tán nem hordott a Föld a hátán, mint amennyi itt nyüzsög körülöttünk.