Zelenszkij szorult helyzetben: nincs jó megoldás

Zelenszkij keze meg van kötve

A szakértő azzal kezdte a beszélgetést, hogy az oroszok most egyértelműsítették, hogy mi a minimum elvárásuk. Ez a Donbász két megyéje: Luhanszk és Donyeck. Jelenleg Luhanszk 99, 7 százaléka van orosz kézen – tehát ezt gyakorlatilag teljesen elfoglalta Oroszország, míg szintén orosz fennhatóság alatt állt Donyeck megye körülbelül 70 százaléka. Utóbbi megye esetében is csak nagyjából hatezer négyzetkilométert nem foglaltak el az oroszok – ez a Szlovjanszk, Kramatorszki erőd.

Az elemző hangsúlyozta, hogy Oroszország nem engedhet a minimum elvárásaiból, mivel a donbászi oroszok és a Donbász megvédésére indították a háborút.

Ukrajna viszont azért nem vonulhat vissza, mert Zelenszkij kezét köti az ukrán alkotmány, ráadásul az ukrán nép jelentős része nem akar területi kompromisszumot kötni. Demkó Attila szerint területfeladás esetén előbb politikai hulla lenne Zelenszkijből, utána meg aktuálisan hulla lenne, amit a Timesnak adott Szerhij Szternenko interjúval támasztott alá. A John Lukacs Intézetének programvezetője kifejtette, hogy a realitás az, hogy Ukrajna lassan, de biztosan elveszíti a Donbászt. Ráadásul Zaporizzsja és Harkiv megyében is törnek előre az oroszok.

Ez egy kutyaszorító, amiben a jelenlegi ukrán vezetés van, amiből nem nagyon látszik kiút.

– mondta, majd a biztonsági garanciák problémakörrel folytatta: Ukrajna számára a teljes biztonsági garanciát a NATO-tagság jelenthetné, ami gyakorlatilag az amerikai garanciát jelentené, mivel az Egyesült Államok hadereje a fő garantálója az V. cikkelynek.