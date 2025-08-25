Lengyelország belpolitikai válsága akadályozza az országot abban, hogy betöltse azt a meghatározó, Ukrajnát támogató közép-európai szerepet, amelyet Donald Tusk szándékozott. Ezzel szemben Magyarország kulcspozícióba kerülhet, mivel Orbán Viktor semleges politikai irányvonala erre lehetőséget ad – írja asz olasz il Giornale lap.

Orbán Viktor politikája hatékony közvetítővé teszi őt. Fotó: AFP

Bevált Orbán Viktor stratégiája

Orbán Viktor ellentmondásos politikája, amely Kínától és Oroszországtól is függővé tette gazdaságilag, végül a diplomáciai előnyére vált.

A cikk szerint Budapest felmerülése a Putyin–Zelenszkij-találkozó lehetséges helyszínei között Orbán „semleges politikájának eredménye, ami korábban irritálta az európai partnereket”. Kiemelik, hogy Magyarország a 2024-es soros elnökséget arra használta, hogy békeközvetítő szerepben jelenjen meg, és elősegítse korábban elképzelhetetlen tárgyalások létrejöttét.

Olyan vezetőkkel is képes párbeszédet folytatni, mint Trump, Putyin, Hszi Csin-ping és az európai szereplők, ami hatékony közvetítővé teszi őt egy olyan időszakban, amikor szükség van ilyen emberekre

– írja az újságíró. A szerző szerint mindez jól mutatja a „nemzetközi diplomácia kemény realitását”.