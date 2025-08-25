UkrajnaBudapestMagyarország

Orbán Viktor politikája hatékony közvetítővé teszi őt

Magyarország a magyar miniszterelnök semleges politikája miatt diplomáciai előnyre tehet szert. Budapest felmerült a Putyin–Zelenszkij-találkozó lehetséges helyszínei között, és Magyarország a 2024-es soros elnökséget békeközvetítő szerepben használta. Egy olasz lap szerint Orbán Viktor stratégiája most központi szereplővé emelte az országot az orosz–ukrán konfliktus megoldásában.

2025. 08. 25. 21:48
Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel
Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
Lengyelország belpolitikai válsága akadályozza az országot abban, hogy betöltse azt a meghatározó, Ukrajnát támogató közép-európai szerepet, amelyet Donald Tusk szándékozott. Ezzel szemben Magyarország kulcspozícióba kerülhet, mivel Orbán Viktor semleges politikai irányvonala erre lehetőséget ad – írja asz olasz il Giornale lap.

Orbán Viktor politikája hatékony közvetítővé teszi őt
Bevált Orbán Viktor stratégiája

Orbán Viktor ellentmondásos politikája, amely Kínától és Oroszországtól is függővé tette gazdaságilag, végül a diplomáciai előnyére vált.

A cikk szerint Budapest felmerülése a Putyin–Zelenszkij-találkozó lehetséges helyszínei között Orbán „semleges politikájának eredménye, ami korábban irritálta az európai partnereket”. Kiemelik, hogy Magyarország a 2024-es soros elnökséget arra használta, hogy békeközvetítő szerepben jelenjen meg, és elősegítse korábban elképzelhetetlen tárgyalások létrejöttét.

Olyan vezetőkkel is képes párbeszédet folytatni, mint Trump, Putyin, Hszi Csin-ping és az európai szereplők, ami hatékony közvetítővé teszi őt egy olyan időszakban, amikor szükség van ilyen emberekre

 – írja az újságíró. A szerző szerint mindez jól mutatja a „nemzetközi diplomácia kemény realitását”.

Míg Varsó hatalmas árat fizet Kijev támogatásáért, Budapest arra vár, hogy learassa semleges stratégiája gyümölcsét, aminek köszönhetően mostanra a lehetséges béketárgyalások központi tényezője lett

– írta a szerző.

Korábban arról is írtunk, hogy egy meglepő román nyilatkozat érkezett: Ukrajnának területeket kell átengednie Magyarországnak.

