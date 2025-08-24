Újságírók és politikusok térhettek haza az orosz–ukrán fogolycsere miatt + videó

Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint Ukrajna 146 foglyot kapott vissza, és ugyanennyi orosz hadifoglyot engedtek ők is szabadon.

A szabadon engedett ukrán katonák között szinte minden védelmi erő képviselője megtalálható, köztük a légideszant, a légierő, a haditengerészet, valamint a területi védelem, a Nemzeti Gárda és a határőrség tagjai. A jelentés szerint ők részt vettek Mariupol, Luhanszk, Donyeck, Harkov, Zaporizzsja, Herszon, Mikolajiv, Kijev és Szumi megyék védelmében.

Volodymyr Mykolaienko, Kherson’s mayor from 2014 to 2020, was released from Russian captivity in the latest prisoner exchange.



He spent more than three years imprisoned by Russia.



Az előző fogolycsere, amely 84 ukrán ember hazatérését biztosította, augusztus 14-én történt, egy nappal azelőtt, hogy Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Zelenszkij a hónap elején jelentette be, hogy Ukrajna és Oroszország 1200 fogoly cseréjére készül a július 23-i, isztambuli béketárgyalási forduló értelmében.

Az elnök július végén azt is elmondta, hogy 2022 óta Ukrajna több mint 6400 állampolgárát szabadították ki az orosz fogságból, közülük 5857-et fogolycserék során.

Серед тих, кого повернули сьогодні — колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який понад три роки перебував у полоні.



У 2022 році він був у списках на повернення, проте Володимир добровільно відмовився від обміну на користь важкохворого полоненого, з яким він перебував в одній… pic.twitter.com/mPoTEXwN44 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 24, 2025

