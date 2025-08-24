Augusztus 24-én, Ukrajna 34. függetlenségi évfordulóján az ország hazahozott egy újabb csoport katonát és civileket az orosz fogságból – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök. Az orosz–ukrán fogolycsere a korábbi hetekben végrehajtott, sorozatos cserék folytatása, amelyeket a kijevi és moszkvai fél között június 2-án, Isztambulban tartott második béketárgyalási forduló eredményeként kötött megállapodás értelmében hajtottak végre – írja a The Kyiv Independent.
Újságírók és politikusok térhettek haza az orosz–ukrán fogolycsere miatt + videó
Augusztus 24-én, az ukrán függetlenség napján újabb fogolycsere történt Ukrajna és Oroszország között. Katonák és civilek egyaránt hazatértek, köztük újságírók és volt politikusok. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán fogolycsere a katonák, egy csapat és a nemzetközi partnerek közös munkájának köszönhető.
Ma a népünk hazatér – a fegyveres erők, a Nemzeti Gárda, az Állami Határőrség katonái, valamint civilek. Többségük 2022 óta volt fogságban
– írta Zelenszkij a Telegramon. Bár Ukrajna ezúttal még nem jelentette be a szabadon engedett emberek pontos számát, a Foglyok Kezelésének Koordinációs Központja (POW) közölte, hogy közöttük nyolc civil van, köztük ukrán újságírók, Dmytro Khyliuk és Mark Kaliush, valamint Herszon volt polgármestere, Volodimir Mykolenko. Khyliukot, a UNIAN hírügynökség újságíróját apjával együtt 2022 márciusában rabolták el az otthonukból.
Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint Ukrajna 146 foglyot kapott vissza, és ugyanennyi orosz hadifoglyot engedtek ők is szabadon.
A szabadon engedett ukrán katonák között szinte minden védelmi erő képviselője megtalálható, köztük a légideszant, a légierő, a haditengerészet, valamint a területi védelem, a Nemzeti Gárda és a határőrség tagjai. A jelentés szerint ők részt vettek Mariupol, Luhanszk, Donyeck, Harkov, Zaporizzsja, Herszon, Mikolajiv, Kijev és Szumi megyék védelmében.
Az előző fogolycsere, amely 84 ukrán ember hazatérését biztosította, augusztus 14-én történt, egy nappal azelőtt, hogy Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Zelenszkij a hónap elején jelentette be, hogy Ukrajna és Oroszország 1200 fogoly cseréjére készül a július 23-i, isztambuli béketárgyalási forduló értelmében.
Az elnök július végén azt is elmondta, hogy 2022 óta Ukrajna több mint 6400 állampolgárát szabadították ki az orosz fogságból, közülük 5857-et fogolycserék során.
Borítókép: Hazatérhettek a hadifoglyok (Fotó: AFP)
