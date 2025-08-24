Rendkívüli

Zelenszkij durván megfenyegette Magyarországot

UkrajnaVolodimir Zelenszkijkatonafogolycsere

Újságírók és politikusok térhettek haza az orosz–ukrán fogolycsere miatt + videó

Augusztus 24-én, az ukrán függetlenség napján újabb fogolycsere történt Ukrajna és Oroszország között. Katonák és civilek egyaránt hazatértek, köztük újságírók és volt politikusok. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán fogolycsere a katonák, egy csapat és a nemzetközi partnerek közös munkájának köszönhető.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 18:37
Hazatérhettek a hadifoglyok Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Augusztus 24-én, Ukrajna 34. függetlenségi évfordulóján az ország hazahozott egy újabb csoport katonát és civileket az orosz fogságból – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök. Az orosz–ukrán fogolycsere a korábbi hetekben végrehajtott, sorozatos cserék folytatása, amelyeket a kijevi és moszkvai fél között június 2-án, Isztambulban tartott második béketárgyalási forduló eredményeként kötött megállapodás értelmében hajtottak végre – írja a The Kyiv Independent.

Újabb orosz–ukrán fogolycsere zajlott le
Újabb orosz–ukrán fogolycsere zajlott le. Fotó: Anadolu

Ma a népünk hazatér – a fegyveres erők, a Nemzeti Gárda, az Állami Határőrség katonái, valamint civilek. Többségük 2022 óta volt fogságban

 – írta Zelenszkij a Telegramon. Bár Ukrajna ezúttal még nem jelentette be a szabadon engedett emberek pontos számát, a Foglyok Kezelésének Koordinációs Központja (POW) közölte, hogy közöttük nyolc civil van, köztük ukrán újságírók, Dmytro Khyliuk és Mark Kaliush, valamint Herszon volt polgármestere, Volodimir Mykolenko. Khyliukot, a UNIAN hírügynökség újságíróját apjával együtt 2022 márciusában rabolták el az otthonukból.

Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint Ukrajna 146 foglyot kapott vissza, és ugyanennyi orosz hadifoglyot engedtek ők is szabadon.

A szabadon engedett ukrán katonák között szinte minden védelmi erő képviselője megtalálható, köztük a légideszant, a légierő, a haditengerészet, valamint a területi védelem, a Nemzeti Gárda és a határőrség tagjai. A jelentés szerint ők részt vettek Mariupol, Luhanszk, Donyeck, Harkov, Zaporizzsja, Herszon, Mikolajiv, Kijev és Szumi megyék védelmében. 

Az előző fogolycsere, amely 84 ukrán ember hazatérését biztosította, augusztus 14-én történt, egy nappal azelőtt, hogy Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Zelenszkij a hónap elején jelentette be, hogy Ukrajna és Oroszország 1200 fogoly cseréjére készül a július 23-i, isztambuli béketárgyalási forduló értelmében.

Az elnök július végén azt is elmondta, hogy 2022 óta Ukrajna több mint 6400 állampolgárát szabadították ki az orosz fogságból, közülük 5857-et fogolycserék során.

 

Borítókép: Hazatérhettek a hadifoglyok (Fotó: AFP)

add-square Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó

Zelenszkij: Csak semleges helyen találkoznék Putyinnal

Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó 19 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolgárháború

Mondtam már! Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lesz, ha akad majd egy szülő, aki nem viseli el tovább ezeket, és megkeresi az elkövetőket egy jó hatlövetűvel?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu