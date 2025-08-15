fogolycsereOroszországUkrajnakatonamegállapodás

Százak térhettek haza: így zajlottak az orosz–ukrán háború fogolycseréi + videó

Az orosz–ukrán háború véres frontvonalai mögött hónapok óta zajlik egy kevésbé látványos diplomáciai folyamat: a fogolycserék és ez elesett katonák holttestének átadása. A többnyire titkos csatornákon, nemzetközi közvetítők bevonásával létrejövő megállapodások civilek és katonák százainak adnak új esélyt a hazatérésre, az elhunyt katonák hozzátartozóinak pedig a méltó búcsúra.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 16:24
Fogolycsere 2025. július 24-én Fotó: RUSSIAN DEFENSE MINISTRY Forrás: ANADOLU
A háttér – hogyan születnek a megállapodások

Az orosz–ukrán háború fogolycseréinek létrejötte nem nyilvános sajtótárgyalásokon dől el. A folyamatot bizalmas diplomáciai csatornák tartják életben: az ukrán és az orosz katonai hírszerzés vezetői közvetlen, titkos telefonbeszélgetéseken, harmadik országok közvetítésével és humanitárius szervezetek bevonásával hangolják össze a listákat.

orosz-ukrán
Az orosz-ukrán háború egyik fogolycseréje utáni megható pillanatok Fotó: HANDOUT / COORDINATION HEADQUARTERS FOR TH

Egyes megállapodások Törökország és az Egyesült Arab Emírségek jóváhagyásával születnek, gyakran hónapokig tartó egyeztetés után.

Rekordméretű csere – május

Május 23–24-én történt a háború eddigi legnagyobb szabású fogolycseréje: mindkét fél 1000–1 000 foglyot adott át egymásnak. 

Az akcióban katonák mellett civilek is hazatérhettek, köztük Mariupol védői.

Ez a csere hónapokig tartó, többlépcsős egyeztetések eredménye volt, amelyben Törökország közvetítő szerepet játszott, és amely jól mutatta, hogy a fegyveres konfliktus közepette is van tere az emberéleteket mentő diplomáciai megállapodásoknak, ha a felek hajlandóak engedményeket tenni.

Folytatás – június

A rekordcsere után alig két héttel, június 9-én újabb átadás történt: fiatal foglyokat, köztük kiskorúakat adtak át egymásnak. Ez az akció egy márciusban megkezdett tárgyalássorozat folytatásaként valósult meg, amelyet nemzetközi humanitárius szervezetek is támogattak. 

A lépés különösen nagy jelentőségű volt, mivel a kiskorú hadifoglyok helyzete kiemelt figyelmet kap a nemzetközi jogban, és szimbolikus üzenetet küldött a világ felé a humanitárius elvek tiszteletben tartásáról.

 Egyben megerősítette, hogy a háborús felek – ha nyomás alá kerülnek – képesek együttműködni a legvédtelenebbek érdekében.

Augusztusi akció – régóta fogva tartott civilek hazatérése

Augusztus 14-én újabb megállapodás zárult sikerrel: Ukrajna 84 fogoly – 33 katona és 51 civil – hazatérését jelentette be. 

Köztük voltak olyanok is, akiket 7–11 éve tartottak fogva, vagyis már a háború 2022-es kezdete előtt is rács mögött voltak.

A lista összeállításán hónapok óta dolgoztak a hírszerzők, és a cserét egy időben hajtották végre több határátkelőn. Ez az átadás különösen érzelmes volt, hiszen számos család évek óta először ölelhette magához szeretteit. 

Elesett katonák hazaszolgáltatása

A hadifogolycserék mellett az orosz–ukrán háború egyik legmegrendítőbb, mégis rendszeresen zajló folyamata a halott katonák átadása. A felek időről időre, nemzetközi közvetítők bevonásával egyeztetnek a frontvonalon elesett, gyakran hetek vagy hónapok óta az ütközetek helyszínén fekvő holttestek visszaszolgáltatásáról. 

Ezek az akciók többnyire szigorúan titkos előkészítést igényelnek, hogy a sérülékeny helyszíneken biztonságosan végbemehessen a folyamat. Az átadások lehetőséget adnak a családoknak a méltó búcsúra, a katonáknak pedig a hazai földben való nyugalomra.

A Magyar Nemzet többször is beszámolt arról, hogy ezek a cserék nemcsak humanitárius gesztusnak számítanak, hanem a háború azon ritka pillanatai is, amikor elhallgatnak a fegyverek.

Ukrajna többnapos várakozás után és a fokozódó nemzetközi nyomás miatt 1212 elesett katonája földi maradványait szállította haza az orosz–ukrán frontvonalairól júniusban. 

Az akció az isztambuli tárgyalások eredményeként valósulhatott meg, amelyeken a hadifoglyok és az elesett katonák cseréjéről egyeztettek a felek. 

A titkos diplomácia emberi oldala

Bár a háborúban minden nap veszteségekről és harcokról érkeznek hírek, a fogolycserék ritka alkalmat jelentenek arra, hogy mindkét oldalon családok egyesüljenek. A megegyezésekhez szükséges titkos tárgyalások azt bizonyítják: a fegyverek zajában is léteznek olyan csatornák, ahol a humánum felülírhatja a politikai és katonai ellentéteket – ha csak rövid időre is.

A háború közepette a fogolycsere a konfliktus ritka humanitárius gesztusa, amely évtizedes távollét után is hazajuttathat embereket. A májusi rekordcsere, a júniusi folytatás, majd az augusztusi, civilek és katonák hazatérése egyaránt azt mutatja: a harc hevében is van tere az egymásra figyelésnek és empátiának. 

Ugyanakkor a fogolycsere nem jelent békekötést, csak rövid lélegzetvétel a krízis történetében.

Borítókép: Fogolycsere 2025. július 24-én (Fotó: AFP)

