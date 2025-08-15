Százak térhettek haza: így zajlottak az orosz–ukrán háború fogolycseréi + videó

A háttér – hogyan születnek a megállapodások

Az orosz–ukrán háború fogolycseréinek létrejötte nem nyilvános sajtótárgyalásokon dől el. A folyamatot bizalmas diplomáciai csatornák tartják életben: az ukrán és az orosz katonai hírszerzés vezetői közvetlen, titkos telefonbeszélgetéseken, harmadik országok közvetítésével és humanitárius szervezetek bevonásával hangolják össze a listákat.

Az orosz-ukrán háború egyik fogolycseréje utáni megható pillanatok Fotó: HANDOUT / COORDINATION HEADQUARTERS FOR TH

Egyes megállapodások Törökország és az Egyesült Arab Emírségek jóváhagyásával születnek, gyakran hónapokig tartó egyeztetés után.

Rekordméretű csere – május

Május 23–24-én történt a háború eddigi legnagyobb szabású fogolycseréje: mindkét fél 1000–1 000 foglyot adott át egymásnak.

Az akcióban katonák mellett civilek is hazatérhettek, köztük Mariupol védői.

Ez a csere hónapokig tartó, többlépcsős egyeztetések eredménye volt, amelyben Törökország közvetítő szerepet játszott, és amely jól mutatta, hogy a fegyveres konfliktus közepette is van tere az emberéleteket mentő diplomáciai megállapodásoknak, ha a felek hajlandóak engedményeket tenni.

Folytatás – június

A rekordcsere után alig két héttel, június 9-én újabb átadás történt: fiatal foglyokat, köztük kiskorúakat adtak át egymásnak. Ez az akció egy márciusban megkezdett tárgyalássorozat folytatásaként valósult meg, amelyet nemzetközi humanitárius szervezetek is támogattak.

A lépés különösen nagy jelentőségű volt, mivel a kiskorú hadifoglyok helyzete kiemelt figyelmet kap a nemzetközi jogban, és szimbolikus üzenetet küldött a világ felé a humanitárius elvek tiszteletben tartásáról.

Egyben megerősítette, hogy a háborús felek – ha nyomás alá kerülnek – képesek együttműködni a legvédtelenebbek érdekében.

84 Prisoners were exchanged today, russian and Ukrainian; the difference in physical condition was all too evident, but they’re home. 🥺🥹🇺🇦 https://t.co/UwIHgD14Md pic.twitter.com/gqW7nMKjqu — Wolf (@janetmjennifer) August 14, 2025

Augusztusi akció – régóta fogva tartott civilek hazatérése

Augusztus 14-én újabb megállapodás zárult sikerrel: Ukrajna 84 fogoly – 33 katona és 51 civil – hazatérését jelentette be.

Köztük voltak olyanok is, akiket 7–11 éve tartottak fogva, vagyis már a háború 2022-es kezdete előtt is rács mögött voltak.

A lista összeállításán hónapok óta dolgoztak a hírszerzők, és a cserét egy időben hajtották végre több határátkelőn. Ez az átadás különösen érzelmes volt, hiszen számos család évek óta először ölelhette magához szeretteit.