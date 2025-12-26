Egyre inkább felértékelődik a béren kívüli juttatások szerepe – ezek változnak jövőre

A magyar béren kívüli juttatások rendszere a korábbi évekkel ellentétben most nem alakul át gyökeresen, inkább finomhangolások és átmeneti könnyítések jönnek – foglalta össze Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, aki a legfontosabb várható változásokról is beszélt lapunknak.

Felértékelődik a béren kívüli juttatások szerepe. Forrás: bakhtiarzein/

Ezek a béren kívüli juttatások legfontosabb újdonságai 2026-ra

A béren kívüli juttatások minden olyan kedvezményt, juttatást vagy támogatást magukba foglalnak, amelyet a munkáltató az alapbéren felül biztosít a munkavállalónak. Ezek lehetnek pénzbeli vagy természetbeni juttatások, rendszeresek vagy egyszeriek. A kafetéria a béren kívüli juttatások egyik formája. Lényege, hogy a munkáltató egy meghatározott keretösszeget biztosít, amelyből a munkavállaló szabadon választhat a felkínált juttatási elemek közül, saját igényei szerint. A béren kívüli juttatásokat viszont a munkáltató akár fixen is adhatja, választási lehetőség nélkül. Mindeközben adómentes vagy kedvezményes adózású az elemek többsége.

Napjainkra egyre komolyabb szerephez jutnak a béren kívüli juttatások a munkaerő megtartását illetően

– véli az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, aki elmondta, a napokban életbe lépő változások egy részével már többen szembesülhettek.

Ilyen az a talán legfontosabb újdonság, amely decembertől a Szép-kártya felhasználhatóságát illeti. Átmenetileg kibővül, ugyanis 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyán lévő összeg hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható. Ez nem állandó változás, hanem időszakos intézkedés, amely elsősorban az év végi és téli megélhetési költségek enyhítését szolgálja. Tehát a Szép-kártyát nemcsak turizmusra, vendéglátásra vagy szabadidős célokra lehet használni, hanem rövid ideig élelmiszer-vásárlásra is.

A béren kívüli juttatások köre 2026. január 1-jétől kibővül a rendvédelmi lakhatási támogatással Budapesten és Pest vármegyében szolgálatot teljesítők esetében, életkori korlátozás nélkül, mely nem adható lakáscélú hitel törlesztéséhez. A támogatást a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv adhatja az általa foglalkoztatott magánszemélynek lakás bérleti díjának megfizetéséhez, évi 1,8 millió forintos értékhatárig.

Továbbá a kormány 2026 januárjától évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít otthonteremtésre a közszolgálatban dolgozók legszélesebb körének, meglévő lakáshitel törlesztésére vagy lakáshitel önerejéhez.

Amelyek nem változnak jövőre

2026. január 1-jétől a kafetériarendszer alapvető szabályai változatlan formában folytatódnak.

Ilyen, hogy a béren kívüli juttatások kedvezményes adózása megmarad, ez a 28 százalékos adó: 15 százalékos szja és 13 százalékos szocho.

Ezen belül a Szép-kártya 2026-ban is a rendszer központi eleme marad, az éves kedvezményes keretösszeg nem csökken, és továbbra is elkülönül az aktív életmódot támogató alszámla. Az éves keretösszeg továbbra is 570 ezer forint marad: ebből 450 ezer általános rekreációs, 120 ezer az „Aktív Magyarok” alszámla között oszlik meg, mely utóbbi kifejezetten sport- és aktív életmód célú támogatás.

Szintén fennmarad a 35 év alatti munkavállalók lakhatási támogatása, amely kedvezményes, 28 százalékos adózás mellett lakbérre vagy lakáshitel-törlesztésre is fordítható, évi 1,8 millió forintig.

Az adómentes béren kívüli juttatások köre 2026-ban sem szűkül: továbbra is ilyen marad például a bölcsődei és óvodai térítés, a kulturális és sporteseményekre szóló belépők, valamint egyes munkába járással és távmunkaköltségekkel kapcsolatos térítések.

Ezek a béren kívüli juttatások gazdasági hatásai

A béren kívüli juttatásokat igénybe vevő alkalmazottak és azt nyújtó munkáltatók, illetve maga a nemzetgazdaság is számos hatással is számolhat a kafetériával kapcsolatosan – mondja Erdélyi Dóra.