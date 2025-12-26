Varázslatos karácsony Miskolcon: a második fényfelvonulás elbűvölte a várost

Karácsony első napján hatalmas, feldíszített kamionok és több tucat, fényben úszó autó járta végig Miskolc utcáit. A II. Miskolci Fényfelvonulás idén is tömegeket csábított az utak szélére és a megállókhoz – adta hírül az egyedi attrakciót a Boon.hu.

Nagy sikere volt a második fényfelvonulásnak is. Fotó: Boon.hu/Vajda János

Az ünnepi látványosság ötletgazdái lyukói, diósgyőri és bükkszentkereszti polgárőrök voltak.

A II. Miskolci Fényfelvonulás első etapja – ha úgy tetszik, a 0. nap – december 23-án indult, amikor a látványos konvoj Szikszót tette meg fő célpontjának és ünnepi helyszínének.

A program december 25-én Miskolcon folytatódott, ahol a fénykamion és a feldíszített járművek már kifejezetten a város több pontját célozták meg, hogy minél többekhez eljuthasson a karácsonyi hangulat.

A hangosan dudáló járműsor szó szerint fényfolyosóként vonult az útvonalon, és bár az időpontok tájékoztató jellegűek voltak,

a legtöbb állomáson már jóval a konvoj érkezése előtt összegyűltek a családok, a gyerekek, a fotósok és a kíváncsiskodók,

akik türelemmel várták a karácsonyi menetet.

