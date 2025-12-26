kamionkarácsonymiskolci fényfelvonuláshagyomány

Varázslatos karácsony Miskolcon: a második fényfelvonulás elbűvölte a várost

Tavaly karácsonykor még csak egy jópofa ötlet volt, de úgy tűnik, hagyomány lett a fényfelvonulásból Miskolcon és környékén. Az ünnepi látványosságnak idén is hatalmas sikere volt: a feldíszített, az utakon haladó, fényárban úszó kamionokat, autókat sok százan csodálták meg.

Forrás: Boon.hu2025. 12. 26. 8:14
Így vonultak a karácsonyi díszbe öltöztetett kamionok Szikszó felé Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó Forrás: boon.hu
Karácsony első napján hatalmas, feldíszített kamionok és több tucat, fényben úszó autó járta végig Miskolc utcáit. A II. Miskolci Fényfelvonulás idén is tömegeket csábított az utak szélére és a megállókhoz – adta hírül az egyedi attrakciót a Boon.hu.

Nagy sikere volt a második fényfelvonulásnak is. Fotó: Boon.hu/Vajda János

Az ünnepi látványosság ötletgazdái lyukói, diósgyőri és bükkszentkereszti polgárőrök voltak.  

A II. Miskolci Fényfelvonulás első etapja –  ha úgy tetszik, a 0. nap –  december 23-án indult, amikor a látványos konvoj Szikszót tette meg fő célpontjának és ünnepi helyszínének.

A program december 25-én Miskolcon folytatódott, ahol a fénykamion és a feldíszített járművek már kifejezetten a város több pontját célozták meg, hogy minél többekhez eljuthasson a karácsonyi hangulat.

 A hangosan dudáló járműsor szó szerint fényfolyosóként vonult az útvonalon, és bár az időpontok tájékoztató jellegűek voltak, 

a legtöbb állomáson már jóval a konvoj érkezése előtt összegyűltek a családok, a gyerekek, a fotósok és a kíváncsiskodók, 

akik türelemmel várták a karácsonyi menetet.

A fényfelvonulás karácsony másnapján is folytatódik – hogy hol és mikor lehet megnézni a nem mindennapi látványosságot? A Boon.hu cikkéből ez is kiderül, sőt még videón is meg lehet nézni a fényfelvonulást.  

 

Borítókép: Így vonultak a karácsonyi díszbe öltöztetett kamionok Szikszó felé (Fotó: Boon.hu/Mogyorósi Zsolt Pipó)


