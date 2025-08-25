Hat év után ismét személyesen tárgyalhat Putyin és Zelenszkij

Hat éve nem találkozott Putyin és Zelenszkij

Zelenszkij és Putyin utoljára 2019 decemberében ültek tárgyalóasztalhoz Párizsban, francia és német közvetítők jelenlétében. Ukrajna arra is számít, hogy napokon belül megkapja a nyugati partnerek által támogatott biztonsági garanciákról szóló tervet.

Szeretnénk megtudni az amerikai féltől, hogy az oroszok készek-e – és ha igen, milyen formátumban – egy kétoldalú, majd esetleg egy háromoldalú találkozóra

– mondta Zelenszkij, Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján. Az ukrán elnök közlése szerint a 2025-re tervezett Putyin–Zelenszkij megbeszélések előkészítését Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és J.D. Vance amerikai alelnök irányítja. Eközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy Moszkva nem ismeri el Zelenszkij aláírását olyan egyezményeken, amelyek a háború lezárásának feltételeit rögzítenék. Korábban írtunk róla, hogy Putyin kész találkozni Zelenszkijjel, de Lavrov meghatározta a fő feltételt.