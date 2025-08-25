Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy miután külön tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, következő lépésként egy orosz–ukrán csúcstalálkozót tart szükségesnek. Zelenszkij augusztus 25-én arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői a hét végén Washingtonban egyeztethetnek majd a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozóról – számolt be róla az Origo.
Hat év után ismét személyesen tárgyalhat Putyin és Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy a hét végén amerikaiakkal tárgyalnak egy esetleges csúcstalálkozó megszervezéséről közte és Vlagyimir Putyin között. Donald Trump amerikai elnök a gyors békemegállapodás híve, és szeretné, ha két héten belül sor kerülne az orosz–ukrán személyes egyeztetésre. A tervezett Putyin–Zelenszkij-találkozó előkészítését washingtoni tisztviselők vezetik, miközben Oroszország folytatja az ukrán elnök legitimitásának megkérdőjelezését.
Hat éve nem találkozott Putyin és Zelenszkij
Zelenszkij és Putyin utoljára 2019 decemberében ültek tárgyalóasztalhoz Párizsban, francia és német közvetítők jelenlétében. Ukrajna arra is számít, hogy napokon belül megkapja a nyugati partnerek által támogatott biztonsági garanciákról szóló tervet.
Szeretnénk megtudni az amerikai féltől, hogy az oroszok készek-e – és ha igen, milyen formátumban – egy kétoldalú, majd esetleg egy háromoldalú találkozóra
– mondta Zelenszkij, Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján. Az ukrán elnök közlése szerint a 2025-re tervezett Putyin–Zelenszkij megbeszélések előkészítését Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és J.D. Vance amerikai alelnök irányítja. Eközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy Moszkva nem ismeri el Zelenszkij aláírását olyan egyezményeken, amelyek a háború lezárásának feltételeit rögzítenék. Korábban írtunk róla, hogy Putyin kész találkozni Zelenszkijjel, de Lavrov meghatározta a fő feltételt.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb botrány Ukrajnában: egy nő a férjét védte volna, elhajtottak vele a sorozók + videó
A TCK emberei semmire és senkire nincsenek tekintettel.
Szigorúbb fellépést várnak az európai emberek a külföldi beavatkozással és a politikai nyomásgyakorlással szemben
Négy európaiból három ért egyet azzal, hogy az államnak fel kell lépnie a politikai nyomásgyakorló szervezetek külföldi finanszírozásával szemben.
Ukrajna – a lakosok többsége bizalmatlan a toborzóközpontokkal szemben
Az ukránok mindössze egynegyede bízik a toborzóközpontokban.
Nagyot zuhant egy 17 éves fiú a Magas-Tátrában, de a mentőhelikopter nem tudta megközelíteni
Csak egyetlen lehetőség maradt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb botrány Ukrajnában: egy nő a férjét védte volna, elhajtottak vele a sorozók + videó
A TCK emberei semmire és senkire nincsenek tekintettel.
Szigorúbb fellépést várnak az európai emberek a külföldi beavatkozással és a politikai nyomásgyakorlással szemben
Négy európaiból három ért egyet azzal, hogy az államnak fel kell lépnie a politikai nyomásgyakorló szervezetek külföldi finanszírozásával szemben.
Ukrajna – a lakosok többsége bizalmatlan a toborzóközpontokkal szemben
Az ukránok mindössze egynegyede bízik a toborzóközpontokban.
Nagyot zuhant egy 17 éves fiú a Magas-Tátrában, de a mentőhelikopter nem tudta megközelíteni
Csak egyetlen lehetőség maradt.