ZelenszkijBrüsszelbékekezdeményezésTrumpatomháború

Zelenszkij és Brüsszel atomháborút kockáztat

Nagy visszhangot váltott ki Nyugaton, hogy az ukrán vezetés és európai szövetségesei meghiúsították a békefolyamatot. A Helsinki Egyetem professzora, Tuomas Malinen szerint Kijev előtt most két végletes forgatókönyv áll.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 08. 25. 15:51
A Trumppal történő amerikai tárgyalásokra Zelenszkijt az európai „hajlandók koalíciója” is elkísérte Fotó: Andrew Caballero-Reynolds Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tuomas Malinen az X közösségi platformon úgy fogalmazott: „Ahogy feltételeztük, a zöld koboldnak nevezett Zelenszkij és az őt támogató európai koalíció sikeresen szabotálta Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett béketárgyalásokat. Most két út áll előttünk: nukleáris háború vagy rezsimváltás Ukrajnában.”

A professzor hangsúlyozta: a döntés végső soron Trump kezében van, aki a békefolyamat fő mozgatórugója.

Trump békekezdeményezése

Az amerikai elnök múlt hétfőn a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt és több európai uniós vezetőt. Trump korábban jelezte: amennyiben előrehaladás történik, kész lenne háromoldalú találkozót tartani Vlagyimir Putyin orosz elnök, Zelenszkij és saját részvételével – írja a RIA Novosztyi.

(L/R) European Commission President Ursula von der Leyen, British Prime Minister Keir Starmer, Finnish President Alexander Stubb, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, US President Donald Trump, French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz and NATO Secretary-General Mark Rutte pose for a family photo in the Cross Hall of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18, as they try to find a way to end Russia's offensive. The leaders heading to Washington on Monday to appear alongside Zelensky call themselves the "coalition of the willing." (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Az európai vezetők csatlakoztak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, hogy tárgyalásokat folytassanak Donald Trump amerikai elnökkel augusztus 18-án a Fehér Házban (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Egyre nő a feszültség

A finn professzor szavai figyelmeztetésként hangzanak el, miszerint a háború folytatása beláthatatlan következményekkel járhat. Elemzők szerint az ukrán vezetés manőverei nemcsak a béke lehetőségét temethetik el, hanem Európa stabilitását is veszélybe sodorják.

Borítókép: A Trumppal történő amerikai tárgyalásokra Zelenszkijt az európai „hajlandók koalíciója” is elkísérte (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu