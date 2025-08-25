Tuomas Malinen az X közösségi platformon úgy fogalmazott: „Ahogy feltételeztük, a zöld koboldnak nevezett Zelenszkij és az őt támogató európai koalíció sikeresen szabotálta Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett béketárgyalásokat. Most két út áll előttünk: nukleáris háború vagy rezsimváltás Ukrajnában.”
Zelenszkij és Brüsszel atomháborút kockáztat
Nagy visszhangot váltott ki Nyugaton, hogy az ukrán vezetés és európai szövetségesei meghiúsították a békefolyamatot. A Helsinki Egyetem professzora, Tuomas Malinen szerint Kijev előtt most két végletes forgatókönyv áll.
A professzor hangsúlyozta: a döntés végső soron Trump kezében van, aki a békefolyamat fő mozgatórugója.
Trump békekezdeményezése
Az amerikai elnök múlt hétfőn a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt és több európai uniós vezetőt. Trump korábban jelezte: amennyiben előrehaladás történik, kész lenne háromoldalú találkozót tartani Vlagyimir Putyin orosz elnök, Zelenszkij és saját részvételével – írja a RIA Novosztyi.
Egyre nő a feszültség
A finn professzor szavai figyelmeztetésként hangzanak el, miszerint a háború folytatása beláthatatlan következményekkel járhat. Elemzők szerint az ukrán vezetés manőverei nemcsak a béke lehetőségét temethetik el, hanem Európa stabilitását is veszélybe sodorják.
Borítókép: A Trumppal történő amerikai tárgyalásokra Zelenszkijt az európai „hajlandók koalíciója” is elkísérte (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)
Újabb botrány Ukrajnában: egy nő a férjét védte volna, elhajtottak vele a sorozók + videó
A TCK emberei semmire és senkire nincsenek tekintettel.
Szigorúbb fellépést várnak az európai emberek a külföldi beavatkozással és a politikai nyomásgyakorlással szemben
Négy európaiból három ért egyet azzal, hogy az államnak fel kell lépnie a politikai nyomásgyakorló szervezetek külföldi finanszírozásával szemben.
Hat év után ismét személyesen tárgyalhat Putyin és Zelenszkij
Amerikai vezetéssel folyik az előkészítés.
Ukrajna – a lakosok többsége bizalmatlan a toborzóközpontokkal szemben
Az ukránok mindössze egynegyede bízik a toborzóközpontokban.
