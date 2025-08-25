Zelenszkij pont azt teszi az orosz–ukrán háborúban, amit korábban „szándékos, cinikus terrortámadásnak” nevezett, csak akkor épp az ukránok voltak ennek elszenvedői. Az elmúlt hetekben Ukrajna több alkalommal is csapást mért a Brjanszki területen húzódó Barátság vezetékre, ami fennakadásokat okozott Magyarország és Szlovákia ellátásában. A két ország külügyminisztere közösen panaszt tett az Európai Bizottságnál. Most orosz atomerőművet ért támadás. A brüsszeli politikai elit hallgat, úgy tűnik, a kettős mérce itt is megjelenik.

Zelenszkij ugyanazt teszi, amiért korábban Oroszországot terrorral vádolta

Drónok csaptak le az orosz atomerőműre

Augusztus 24-én – Ukrajna nemzeti ünnepén – drónok csaptak le az oroszországi Kurszki atomerőműre, ahol egy transzformátor megrongálódott, ami a reaktor teljesítményének 50 százalékos visszaeséséhez vezetett, de szerencsére a sugárzási szint az erőműben és a környékén sem haladta meg a megengedett értéket. Most atomerőművet ért ukrán csapás, ezt megelőzően pedig több alkalommal a Barátság kőolajvezetékre támadott Ukrajna, ezzel pedig veszélyeztetik a magyar és a szlovák energiaellátás biztonságát is.