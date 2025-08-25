Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

atomerőműOroszországUkrajnabarátság kőolajvezetékorosz-ukrán háború

Zelenszkij ugyanazt teszi, amiért korábban Oroszországot terrorral vádolta

Újabb ukrán támadás érte Oroszországot, most egy atomerőművet. Korábban az olajvezetékek kerültek célkeresztbe, ami a magyar és szlovák energiaellátást is veszélyeztetheti. A kettős mérce ismét szembeötlő: Brüsszel hallgat, Zelenszkij pedig folytatná a háborút minden áron.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 10:52
Zelenszkij és von der Leyen Forrás: AFP
Zelenszkij pont azt teszi az orosz–ukrán háborúban, amit korábban „szándékos, cinikus terrortámadásnak” nevezett, csak akkor épp az ukránok voltak ennek elszenvedői. Az elmúlt hetekben Ukrajna több alkalommal is csapást mért a Brjanszki területen húzódó Barátság vezetékre, ami fennakadásokat okozott Magyarország és Szlovákia ellátásában. A két ország külügyminisztere közösen panaszt tett az Európai Bizottságnál. Most orosz atomerőművet ért támadás. A brüsszeli politikai elit hallgat, úgy tűnik, a kettős mérce itt is megjelenik. 

Zelenszkij ugyanazt teszi, amiért korábban Oroszországot terrorral vádolta
Zelenszkij ugyanazt teszi, amiért korábban Oroszországot terrorral vádolta
(Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Drónok csaptak le az orosz atomerőműre

Augusztus 24-én – Ukrajna nemzeti ünnepén – drónok csaptak le az oroszországi Kurszki atomerőműre, ahol egy transzformátor megrongálódott, ami a reaktor teljesítményének 50 százalékos visszaeséséhez vezetett, de szerencsére a sugárzási szint az erőműben és a környékén sem haladta meg a megengedett értéket. Most atomerőművet ért ukrán csapás, ezt megelőzően pedig több alkalommal a Barátság kőolajvezetékre támadott Ukrajna, ezzel pedig veszélyeztetik a magyar és a szlovák energiaellátás biztonságát is. 

Zelenszkij folytatja az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az Ukrán Fegyveres Erők a kijevi nyilatkozatok ellenére is csapásokat mérnek az orosz energetikai létesítményekre, ami hosszú ideje fennálló probléma.

Amikor az ukránok támadnak, akkor az jogos csapás az orosz háborús gépezet ellen?

 Az ukránok sorozatos támadásai a Barátság kőolajvezeték ellen komoly feszültséget okoztak Magyarországon is. A magyar kormány mérlegelte a válaszlépéseket, miközben a nemzetközi politikai nyomás is növekszik. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint a helyzet mögött célzott ukrán akciók állnak, amelyek Budapest és az EU politikai döntéseit célozzák.

Bár hivatalosan nem ismerik el, az ukrán sajtó szerint a cél Budapest megleckéztetése

– mondta a szakértő. Horváth József hangsúlyozta, hogy bár a magyar miniszterelnök jelezte, napok alatt képes lenne Ukrajnát megbénítani, a kormány nem kíván ilyet tenni, mivel a cél a béke fenntartása és a humanitárius támogatás biztosítása.

Az esetre a szlovák külügyminiszter is reagált: a Barátság vezeték elleni támadások Ukrajnának is ártanak. A Slovnaft finomító az orosz olajból előállított dízel révén Ukrajna havi fogyasztásának mintegy tíz százalékát fedezi:

Érthetjük Ukrajna nehézségeit, de ezzel saját érdekeit is károsítja, hiszen fennáll a veszély, hogy üzemanyag nélkül marad

 – fogalmazott. Blanar arra is emlékeztetett, hogy az Európai Unió 2025 januárjában megerősítette: az energetikai infrastruktúrát sérthetetlennek kell tekinteni, és felszólította mind Moszkvát, mind Kijevet ennek tiszteletben tartására.

Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarországot

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályoktól rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en: 

„Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.”

Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!

 – írta válaszul az X-en Szijjártó Péter külügyminiszter.

Amikor az oroszok támadtak, Zelenszkij panaszkodott

Tavaly év végén az ukrán elnök X közösségi oldalán panaszkodott arról, hogy Oroszország folyamatosan próbálja megbénítani Ukrajna villamosenergia-rendszerét azzal, hogy hatalmas légitámadásokat indít, hogy megtörje a sötétben, folyóvíz és fűtés nélkül maradt civilek akaratát.

Ez egy szándékos, cinikus terrortámadás volt a lakosság ellen. Minden rakéta az energetikai infrastruktúrát célozta

– írta közösségi oldalán az ukrán elnök. 

Ukrajna szövetségesei Brüsszelben elfogadhatónak tartják, ha Kijev orosz kézben lévő energetikai létesítmények ellen hajt végre támadásokat, mondván, ezek az orosz háborús gépezetet bénítják. A kérdés adott, mikor fogják Kijevvel is betartatni az Európai Unió saját szabályát, hogy az energetikai infrastruktúrát sérthetetlennek kell tekinteni?

Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

