Zelenszkijék energetikai létesítményekre csaptak le + videó

Dróntámadás következtében az ukrán határtól nem messze lévő kurszki atomerőműben egy másodlagos transzformátor megrongálódása miatt felére csökkent az erőmű hármas blokkjában a kapacitás – közölte a létesítmény sajtószolgálata. Mint arról a lapunk korábban már beszámolt, senki nem sebesült meg, és a keletkezett tüzet gyorsan eloltották. A közlemény szerint a sugárzási szint az erőműben és a környékén nem haladja meg a megengedett érteket.

Energetikai létesítményeket támad az ukrán haderő (Fotó: AFP)

Az észak-oroszországi Leningrádi területen fekvő Uszty-Luga kikötője felett mintegy tíz ukrán drónt lőttek le, a törmelékek következtében tűz keletkezett a Novatek üzemeltette, üzemanyag-exporthoz használt Balti-tengeri konténerterminálban – közölte a terület kormányzója.