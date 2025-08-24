atomerőműZelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkijék energetikai létesítményekre csaptak le + videó

Ukrán drónok vasárnapra virradóra több energetikai létesítményt támadtak Oroszország területén, a támadások következtében csökkent a dél-oroszországi kurszki atomerőmű teljesítménye, és tűz keletkezett az észak-oroszországi Uszty-Luga üzemanyag-exportáló kikötői termináljában – közölték vasárnap orosz vezetők.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 24. 10:19
Volodimir Zelenszkij és Ursula on der Leyen (Fotó: AFP)
Dróntámadás következtében az ukrán határtól nem messze lévő kurszki atomerőműben egy másodlagos transzformátor megrongálódása miatt felére csökkent az erőmű hármas blokkjában a kapacitás – közölte a létesítmény sajtószolgálata. Mint arról a lapunk korábban már beszámolt, senki nem sebesült meg, és a keletkezett tüzet gyorsan eloltották. A közlemény szerint a sugárzási szint az erőműben és a környékén nem haladja meg a megengedett érteket.

 

Energetikai létesítményeket támad az ukrán haderő (Fotó: AFP)
Az észak-oroszországi Leningrádi területen fekvő Uszty-Luga kikötője felett mintegy tíz ukrán drónt lőttek le, a törmelékek következtében tűz keletkezett a Novatek üzemeltette, üzemanyag-exporthoz használt Balti-tengeri konténerterminálban – közölte a terület kormányzója. 

A tűzoltók és a katasztrófaelhárítók jelenleg is dolgoznak a tűz oltásán

 – közölte vasárnap reggel Alekszander Drozgyenko a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. Hozzátette, hogy személyi sérülés nem történt.

Ukrán drónok támadtak egy ipari üzemet a dél-oroszországi Szuzranban is

 – közölte Vjacseszlav Fedoriscsev, a Szamarai terület közigazgatási vezetője. Itt sem történt sebesülés. 


Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint vasárnapra virradóra az orosz erők összesen 95 drónt ártalmatlanítottak tizenhárom – közöttük a Leningrádi, Szamarai terület, valamint a Krím félsziget felett. 

A Roszaviacija orosz légiközlekedési hatóság közlése szerint vasárnapra virradó éjjel órákra több járatot le kellett állítani több repülőtéren, így a szentpétervári Pulkovón is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

