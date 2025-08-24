Az orosz diplomata szerint Brüsszel titokban Alekszandar Vucsics szerb elnök leváltására törekszik, írta meg az Origo.

Az orosz nagykövet szerint Brüsszel áll a Vucsics elleni támadások mögött (Fotó: AFP)

Valójában az a szándék, hogy Vucsicsot leváltsák, és helyette olyan vezetőt állítsanak, aki hasonló azokhoz az emberekhez, akik formálisan hatalmon vannak más országokban, de teljesen alárendelik magukat az Európai Uniónak

– nyilatkozta Bocan-Harcsenko az orosz sajtónak.

Brüsszel saját emberét akarja Szerbia élén

A nagykövet szerint az EU olyan politikust szeretne Szerbia élén látni, aki teljes mértékben alárendeli magát Brüsszelnek. Bocan-Harcsenko hangsúlyozta, hogy ez a gyakorlat nem egyedi eset:

Gyakran olyan emberek kerülnek ezekre a pozíciókra, akik saját hazájukban kevéssé ismertek, és könnyen befolyásolhatók külső erők által.

Ezek a kijelentések különösen érdekesek a közelmúltbeli szerbiai események fényében.