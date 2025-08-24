VucsicsBrüsszelSzerbiaerőszak

Itt van Brüsszel elképesztő terve + videó

Oroszország szerbiai nagykövete, Alekszandr Bocan-Harcsenko súlyos vádakat fogalmazott meg az Európai Unióval szemben. A diplomata szerint Vucsics szerb elnök került Brüsszel célkeresztjébe.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24.
Szerb rohamrendőrök haladnak el az út mentén szétszórt égő szemetes konténerek mellett, miközben szembeszállnak a tüntetőkkel (Fotó: AFP)
Az orosz diplomata szerint Brüsszel titokban Alekszandar Vucsics szerb elnök leváltására törekszik, írta meg az Origo.

Az orosz nagykövet szerint Brüsszel áll a Vucsics elleni támadások mögött (Fotó: AFP)
Valójában az a szándék, hogy Vucsicsot leváltsák, és helyette olyan vezetőt állítsanak, aki hasonló azokhoz az emberekhez, akik formálisan hatalmon vannak más országokban, de teljesen alárendelik magukat az Európai Uniónak

 – nyilatkozta Bocan-Harcsenko az orosz sajtónak.

Brüsszel saját emberét akarja Szerbia élén

A nagykövet szerint az EU olyan politikust szeretne Szerbia élén látni, aki teljes mértékben alárendeli magát Brüsszelnek. Bocan-Harcsenko hangsúlyozta, hogy ez a gyakorlat nem egyedi eset: 

Gyakran olyan emberek kerülnek ezekre a pozíciókra, akik saját hazájukban kevéssé ismertek, és könnyen befolyásolhatók külső erők által.

Ezek a kijelentések különösen érdekesek a közelmúltbeli szerbiai események fényében. 

Az országban több helyen is tüntetések zajlottak, amelyekre reagálva Vucsics elnök határozott fellépést ígért: 

A következő napokban a kormány határozott intézkedéseket fog hozni a helyzet stabilizálása és a rend helyreállítása érdekében, felhasználva minden rendelkezésre álló eszközt a törvényesség és a biztonság biztosítására az országban.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Szerbiában békés demonstrációk is zajlottak. Vucsics elnök ezekről így nyilatkozott: 

Az országnak békére, biztonságra és stabilitásra van szüksége.

Magyar Nemzet közéleti napilap

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Magyar Nemzet közéleti napilap

