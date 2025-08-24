Putyin durva ajándékot küldött az ünneplő Zelenszkijnek

A támadások során egy 47 éves nő életét vesztette. Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője Telegram-csatornáján fejezte ki részvétét az áldozat családjának és barátainak, írta meg az Origo. Vlagyimir Putyin komoly figyelmeztetést küldött Ukrajnának.
A pusztítás mértéke jelentős volt:
- Több lakóépület, köztük többemeletes házak és magánházak sérültek meg
- Egy mezőgazdasági vállalkozás területén keletkeztek károk
- Nyári konyhák és gazdasági épületek is a támadások célpontjaivá váltak