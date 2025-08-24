Putyin durva ajándékot küldött az ünneplő Zelenszkijnek

Putyin hadserege lecsapott az ukránokra

A Mezsivszka közösségben drónok okoztak tüzeket magánházakban és gazdasági épületekben.

Emellett irányított légibombák is becsapódtak, további károkat okozva a civil infrastruktúrában.

Pavlohrad városát rakétatámadás érte, ami tüzet okozott, de a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat.

A Nikopoli járást FPV-drónokkal és tüzérséggel támadták. Nikopol városában, valamint Marhanec és Cservonohrihorivka közösségekben csapódtak be lövedékek, egy ötszintes épület is megrongálódott.