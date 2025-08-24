UkrajnaPutyinorosz-ukrán háború

Putyin durva ajándékot küldött az ünneplő Zelenszkijnek

Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóján, augusztus 24-én az ország újabb nehéz éjszakát élt át. Orosz erők rakéta- és dróntámadásokat hajtottak végre több ukrán településen, elsősorban Dnyipropetrovszk megyében. Putyin nem kímélte Ukrajnát.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 24. 8:36
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
A támadások során egy 47 éves nő életét vesztette. Szerhij Liszak, a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője Telegram-csatornáján fejezte ki részvétét az áldozat családjának és barátainak, írta meg az Origo. Vlagyimir Putyin komoly figyelmeztetést küldött Ukrajnának.

Putyin az ünnepen sem kímélte Zelenszkij Ukrajnáját (Fotó: AFP)
Putyin az ünnepen sem kímélte Zelenszkij Ukrajnáját (Fotó: AFP)

A pusztítás mértéke jelentős volt:

  • Több lakóépület, köztük többemeletes házak és magánházak sérültek meg
  • Egy mezőgazdasági vállalkozás területén keletkeztek károk
  • Nyári konyhák és gazdasági épületek is a támadások célpontjaivá váltak

Putyin hadserege lecsapott az ukránokra

A Mezsivszka közösségben drónok okoztak tüzeket magánházakban és gazdasági épületekben. 

Emellett irányított légibombák is becsapódtak, további károkat okozva a civil infrastruktúrában.

Pavlohrad városát rakétatámadás érte, ami tüzet okozott, de a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat.

A Nikopoli járást FPV-drónokkal és tüzérséggel támadták. Nikopol városában, valamint Marhanec és Cservonohrihorivka közösségekben csapódtak be lövedékek, egy ötszintes épület is megrongálódott.

Az, hogy a támadások éppen Ukrajna függetlenségének napján történtek, fokozza az események szimbolikus jelentőségét. Az ukrán hatóságok folytatják a károk felmérését és a helyreállítási munkálatokat.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

