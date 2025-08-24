Szövetségi Légügyi HivatalDelta Air LinesjáratBoeing 737

Videón, ahogy az utasokat szállító repülőgép szárnya a levegőben szétesik

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálatot indított, miután egy Boeing 737-es fékszárnya részben letört a texasi leszállás előtt. Durva jelenetek játszódtak le repülőgépen.

Kozma Zoltán
2025. 08. 24. 6:47
A Delta Air Lines gépe (Fotó: AFP)
A Delta Air Lines 1893-as járata az Orlando International repülőtérről az Austin-Bergstrom International repülőtérre tartott, amikor az utasok észrevették, hogy valami részben letört a szárny hátsó részéről. A repülőgép utasai közül többen is megijedtek.

Delta Airlines repülőgép (Fotó: AFP)
Úgy éreztük, hogy erős turbulencia van. A gép rázkódott

 – mondta Shanila Arif, az egyik utas. Hozzátette:

Az előttünk ülő hölgy közölte velünk, hogy eltört a szárny. Én is kinéztem az ablakon és megijedtem.

Szörnyű pillanatokat éltek át a repülőgép utasai

Az Arif által készített videón látható, ahogy a fékszárny lóg a szárny mögött, miközben a repülőgép több száz kilométeres sebességgel repül több ezer méter magasságban.

Az utas aggódott, hogy ha a darab teljesen letörik, eltalálhatja a gép farkát és balesetet okozhat.

A leszállás után „megfigyelték, hogy a bal szárny fékszárnyának egy része nincs a helyén”, közölte a Delta Air Lines egy nyilatkozatban. 

A repülőgépet kivonták a forgalomból karbantartás céljából

 – tették hozzá. 

A légitársaságnál hangsúlyozták:

Elnézést kérünk utasainktól a történtekért, mivel semmi sem fontosabb számunkra, mint embereink és utasaink biztonsága.

A gépen 62 utas és hatfős személyzet tartózkodott. Senki sem sérült meg. A Delta ígéretet tett arra, hogy teljes mértékben együttműködik a vizsgálatában.

Borítókép: A Delta Airlines gépe (Fotó: AFP)

