Videón, ahogy az utasokat szállító repülőgép szárnya a levegőben szétesik

A Delta Air Lines 1893-as járata az Orlando International repülőtérről az Austin-Bergstrom International repülőtérre tartott, amikor az utasok észrevették, hogy valami részben letört a szárny hátsó részéről. A repülőgép utasai közül többen is megijedtek.

Delta Airlines repülőgép (Fotó: AFP)

Úgy éreztük, hogy erős turbulencia van. A gép rázkódott

– mondta Shanila Arif, az egyik utas. Hozzátette:

Az előttünk ülő hölgy közölte velünk, hogy eltört a szárny. Én is kinéztem az ablakon és megijedtem.

Szörnyű pillanatokat éltek át a repülőgép utasai

Az Arif által készített videón látható, ahogy a fékszárny lóg a szárny mögött, miközben a repülőgép több száz kilométeres sebességgel repül több ezer méter magasságban.