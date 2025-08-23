Von der Leyen: Slava Ukraini

Az Európai Bizottság elnöke, von der Leyen közösségi oldalán az ukrán zászló ünnepnapján ismételten kiállt Ukrajna uniós tagsága mellett. Mint írta:

A mai estén az Európai Bizottság épületei a bátorság színeiben ragyognak.

Tonight, our @EU_Commission buildings glow in the colours of bravery.



The Ukrainian flag is the symbol of Ukraine's resistance and it's unshakeable belief in a better future.



A future of a free and independent Ukraine, inside our Union.



Slava Ukraini! pic.twitter.com/RdIzyK3sQO — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 23, 2025

A bejegyzésben az ukrán zászló jelentéséről is megemlékezett.

Az ukrán zászló Ukrajna ellenállásának és megingathatatlan hitének a szimbóluma egy jobb jövőben

– fogalmazott von der Leyen, hozzátéve:

Egy szabad és független Ukrajna jövője az Unióban van.

Az elnök az üzenet végén az ukrán harci jelszót is idézte:

Slava Ukraini!

A Bizottság elnöke korábban is több alkalommal sürgette, hogy a háború sújtotta ország mihamarabb váljon az Európai Unió teljes jogú tagjává. Az ukrán zászló napjára időzített üzenete most ismét világossá tette álláspontját, látványos vizuális gesztussal is kiegészítve: az Európai Bizottság épületeit kékre és sárgára világították meg.

Borítókép: Az Európai Bizottság épületeit kékre és sárgára világították meg (Fotó: X/Ursula von der Leyen)