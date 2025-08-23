Von der Leyen: Slava Ukraini

UkrajnaUrsula von der LeyenEU-tagság

Az ukrán zászló napján Európa-szerte kiemelt figyelmet kapott a háború sújtotta ország szimbóluma. Von der Leyen legújabb üzenetében azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna jövője az Európai Unióban van.

2025. 08. 23.
Az Európai Bizottság épületeit kékre és sárgára világították meg
Az Európai Bizottság épületeit kékre és sárgára világították meg Forrás: X/Ursula von der Leyen
Az Európai Bizottság elnöke, von der Leyen közösségi oldalán az ukrán zászló ünnepnapján ismételten kiállt Ukrajna uniós tagsága mellett. Mint írta: 

A mai estén az Európai Bizottság épületei a bátorság színeiben ragyognak.

A bejegyzésben az ukrán zászló jelentéséről is megemlékezett. 

Az ukrán zászló Ukrajna ellenállásának és megingathatatlan hitének a szimbóluma egy jobb jövőben

– fogalmazott von der Leyen, hozzátéve: 

Egy szabad és független Ukrajna jövője az Unióban van.

Az elnök az üzenet végén az ukrán harci jelszót is idézte:

Slava Ukraini!

A Bizottság elnöke korábban is több alkalommal sürgette, hogy a háború sújtotta ország mihamarabb váljon az Európai Unió teljes jogú tagjává. Az ukrán zászló napjára időzített üzenete most ismét világossá tette álláspontját, látványos vizuális gesztussal is kiegészítve: az Európai Bizottság épületeit kékre és sárgára világították meg.

Borítókép: Az Európai Bizottság épületeit kékre és sárgára világították meg (Fotó: X/Ursula von der Leyen)

