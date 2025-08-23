Von der Leyen: Slava Ukraini

Az Európai Bizottság elnöke, von der Leyen közösségi oldalán az ukrán zászló ünnepnapján ismételten kiállt Ukrajna uniós tagsága mellett. Mint írta:
A mai estén az Európai Bizottság épületei a bátorság színeiben ragyognak.
A bejegyzésben az ukrán zászló jelentéséről is megemlékezett.
Az ukrán zászló Ukrajna ellenállásának és megingathatatlan hitének a szimbóluma egy jobb jövőben
– fogalmazott von der Leyen, hozzátéve:
Egy szabad és független Ukrajna jövője az Unióban van.
Az elnök az üzenet végén az ukrán harci jelszót is idézte:
Slava Ukraini!
A Bizottság elnöke korábban is több alkalommal sürgette, hogy a háború sújtotta ország mihamarabb váljon az Európai Unió teljes jogú tagjává. Az ukrán zászló napjára időzített üzenete most ismét világossá tette álláspontját, látványos vizuális gesztussal is kiegészítve: az Európai Bizottság épületeit kékre és sárgára világították meg.
Borítókép: Az Európai Bizottság épületeit kékre és sárgára világították meg (Fotó: X/Ursula von der Leyen)