Nagy a baj, atomerőműre mért csapást az ukrán hadsereg + videó

Az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt a Kurszki Atomerőmű közelében, melynek következtében egy transzformátor megrongálódott – közölte az erőmű Telegram-csatornája, számolt be a RIA Novosztyi.
Augusztus 24-én moszkvai idő szerint 0:26-kor a Kurszki Atomerőmű közelében a légvédelem lelőtt egy ukrán fegyveres erők által indított harci drónt. A zuhanás során a szerkezet felrobbant, aminek következtében egy segédüzemi transzformátor megsérült
– áll a közleményben.
A helyi tüzet eloltották, ennek eredményeként a harmadik blokk teljesítménye 50 százalékkal csökkent. Személyi sérülés nem történt – tették hozzá a sajtószolgálatnál.
Jelenleg a Kurszki Atomerőműben a harmadik energiablokk üzemel. A negyedik energiablokk tervezett karbantartás alatt áll. Az első és második energiablokk üzemmódja generálás nélküli
– közölték az erőműben.
A sugárzási szint az erőmű ipari területén és a környező területeken nem változott, és megfelel a természetes háttérsugárzás értékeinek – zárta közleményét a sajtószolgálat.