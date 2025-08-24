orosz-ukrán háborúatomerőműkurszksugárzás

Nagy a baj, atomerőműre mért csapást az ukrán hadsereg + videó

Az éjszaka leple alatt ukrán drón hatolt be Oroszország légterébe, egyenesen a Kurszki Atomerőmű felé tartva. Az orosz légvédelem az utolsó pillanatban avatkozott közbe, de a zuhanó roncs így is károkat okozott. Az ukrán támadás után közölték a sugárzási adatokat is.

Kozma Zoltán
2025. 08. 24. 6:11
Az ukrán támadások fokozódnak a háborúban (Fotó: AFP)
Az ukrán támadások fokozódnak a háborúban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt a Kurszki Atomerőmű közelében, melynek következtében egy transzformátor megrongálódott – közölte az erőmű Telegram-csatornája, számolt be a RIA Novosztyi.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a békéről beszél, közben egyre véresebb a háború (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a békéről beszél, közben egyre véresebb a háború (Fotó: AFP)

Augusztus 24-én moszkvai idő szerint 0:26-kor a Kurszki Atomerőmű közelében a légvédelem lelőtt egy ukrán fegyveres erők által indított harci drónt. A zuhanás során a szerkezet felrobbant, aminek következtében egy segédüzemi transzformátor megsérült

 – áll a közleményben.

A helyi tüzet eloltották, ennek eredményeként a harmadik blokk teljesítménye 50 százalékkal csökkent. Személyi sérülés nem történt – tették hozzá a sajtószolgálatnál.

Jelenleg a Kurszki Atomerőműben a harmadik energiablokk üzemel. A negyedik energiablokk tervezett karbantartás alatt áll. Az első és második energiablokk üzemmódja generálás nélküli

 – közölték az erőműben.

A sugárzási szint az erőmű ipari területén és a környező területeken nem változott, és megfelel a természetes háttérsugárzás értékeinek – zárta közleményét a sajtószolgálat.

Heves ukrán támadások Oroszországban

Közben az ukrán sajtó arról ír, hogy incidensekről számoltak be Moszkvában és Szentpéterváron is, több tucat járatot megzavartak az ukrán drónok. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az orosz légvédelem augusztus 23-án elfogott egy Moszkva felé tartó drónt. Hozzátette, hogy a drón töredékeit a helyszínen vizsgálják. Áldozatokról nem érkezett jelentés. 

A légtér biztonságával kapcsolatos aggodalmakra válaszul az orosz szövetségi légügyi ügynökség ideiglenesen felfüggesztette a működést több repülőtéren a Volga-vidék és a Közép-Oroszország európai részének nagyobb városaiban.

Ukrán tisztviselők gyakran mondják, hogy ezek a dróntámadások célja Oroszország csapásmérő képességeinek gyengítése, és a háború következményeinek közelebb hozása azokhoz, akik a Kreml agresszióját támogatják. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy három óra leforgása alatt 32 drónt fogtak el és semmisítettek meg több középső régió felett.

Borítókép: Az ukrán támadások fokozódnak a háborúban (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

A háború legvégzetesebb bakija + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekkormány

Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága

Sitkei Levente avatarja

LANGY ESŐK JÖNNEK – Az esetek többségében a célpont nem Izrael és nem Magyarország, hanem a saját ellenzékük.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu