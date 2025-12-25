Itt a 2026-os nyugdíjutalási naptár: ezekben a napokban érkezik a pénz a bankszámlákra

A Magyar Államkincstár közzétette a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évben esedékes banki jóváírásának időpontjait. A tájékoztatás szerint, a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik.
A közzétett időpontok tájékoztató jellegűek. 2026. évben az alábbi időpontokban írják jóvá a nyugdíjakat a bankszámlákon:
|Időszak
|Banki jóváírás várható időpontja
|2026. január
|január 12. (hétfő)
|2026. február
|február 12. (csütörtök)
|2026. március
|március 12. (csütörtök)
|2026. április
|április 10. (péntek)
|2026. május
|május 12. (kedd)
|2026. június
|június 12. (péntek)
|2026. július
|július 10. (péntek)
|2026. augusztus
|augusztus 12. (szerda)
|2026. szeptember
|szeptember 11. (péntek)
|2026. október
|október 12. (hétfő)
|2026. november
|november 12. (csütörtök)
|2026. december
|december 2. (szerda)
Amennyiben az ellátást postai úton fizetik ki, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.
Jövőre a kormány 3,6 százalékkal emeli a nyugdíjakat, februárban pedig a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják a nyugdíjasok – ismertette korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A kormány 2010 óta garantálja a nyugdíjak vásárlóértékének védelmét, amelynek eredményeként a nyugdíjak összege több mint két és félszeresére, a vásárlóerejük pedig mintegy 25 százalékkal nőtt. A nyugdíjak vásárlóértékének megtartása érdekében év közben is folyamatosan figyelemmel kíséri az infláció alakulását, így 2025-ben a januári 3,2 százalékos nyugdíjemelést követően novemberben 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelést hajtott végre. Ez egy átlagos öregségi nyugdíjasnak az év utolsó két hónapjában mintegy 51 ezer forintos többletet jelentett. Emellett a kormány a nyugdíjasokat harmincezer forintos élelmiszer-utalvánnyal is támogatja, amely 2,5 millió idős embernek jelent célzott segítséget. A két intézkedésnek köszönhetően a nyugdíjasok mintegy kétszázmilliárd forintnyi pluszjuttatást kaptak az év utolsó hónapjaiban – közölte a szaktárca.
