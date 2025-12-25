magyar államkincstárnyugdíjnyugdíjak

Itt a 2026-os nyugdíjutalási naptár: ezekben a napokban érkezik a pénz a bankszámlákra

A Magyar Államkincstár közzétette a 2026-ban esedékes nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások banki jóváírásának várható időpontjait. A kormány 2026-ra 3,6 százalékos nyugdíjemelést, valamint februárban a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első heti részletének kifizetését is jelezte.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 8:35
A Magyar Államkincstár közzétette, mikor érkeznek a nyugdíjak 2026-ban. Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Államkincstár közzétette a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évben esedékes banki jóváírásának időpontjait. A tájékoztatás szerint,  a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik.

nyugdíj 2026
Kiderült mikor érkezik a nyugdíj 2026-ban ( Forrás: Facebook/Magyarország kormánya)

 A közzétett időpontok tájékoztató jellegűek. 2026. évben az alábbi időpontokban írják jóvá a nyugdíjakat a bankszámlákon:

IdőszakBanki jóváírás várható időpontja
2026. januárjanuár 12. (hétfő)
2026. februárfebruár 12. (csütörtök)
2026. márciusmárcius 12. (csütörtök)
2026. áprilisáprilis 10. (péntek)
2026. májusmájus 12. (kedd)
2026. júniusjúnius 12. (péntek)
2026. júliusjúlius 10. (péntek)
2026. augusztusaugusztus 12. (szerda)
2026. szeptemberszeptember 11. (péntek)
2026. októberoktóber 12. (hétfő)
2026. novembernovember 12. (csütörtök)
2026. decemberdecember 2. (szerda)

Amennyiben az ellátást postai úton fizetik ki, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Jövőre a kormány 3,6 százalékkal emeli a nyugdíjakat, februárban pedig a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják a nyugdíjasok – ismertette korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány 2010 óta garantálja a nyugdíjak vásárlóértékének védelmét, amelynek eredményeként a nyugdíjak összege több mint két és félszeresére, a vásárlóerejük pedig mintegy 25 százalékkal nőtt. A nyugdíjak vásárlóértékének megtartása érdekében év közben is folyamatosan figyelemmel kíséri az infláció alakulását, így 2025-ben a januári 3,2 százalékos nyugdíjemelést követően novemberben 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelést hajtott végre. Ez egy átlagos öregségi nyugdíjasnak az év utolsó két hónapjában mintegy 51 ezer forintos többletet jelentett. Emellett a kormány a nyugdíjasokat harmincezer forintos élelmiszer-utalvánnyal is támogatja, amely 2,5 millió idős embernek jelent célzott segítséget. A két intézkedésnek köszönhetően a nyugdíjasok mintegy kétszázmilliárd forintnyi pluszjuttatást kaptak az év utolsó hónapjaiban – közölte a szaktárca.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekbolyai farkas

A magyar Örömóda

Faggyas Sándor avatarja

A költemény kapcsán Schiller és Beethoven mellett hajtsunk fejet Bolyai Farkas előtt is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.