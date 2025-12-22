nyugdíj14. havi nyugdíj13. havi nyugdíj

Csupa jó hírrel szolgált a kormány, a jogszabályok a Magyar Közlönyben is megjelentek. Érkeznek a pluszpénzek

Érdemes megnézni a számokat, több intézkedés segíti az életkörülmények javítását.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 12:10
2026-ban is megőrizi a kormány a nyugdíjak vásárlóértékét, februárban érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első heti részlete
Fotó: MTI / Bruzák Noémi
– A nemzeti kormánynak a nyugdíjak vásárlóerejének védelme becsületbeli ügy, és elutasít minden olyan tervet, amely elvenne a szépkorúaktól. Jövőre a kormány ezért 3,6 százalékkal tovább emeli a nyugdíjakat, februárban pedig a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják a nyugdíjasok. Mindez kézzelfogható lépést jelent a nyugdíjasok életszínvonalának megőrzésében. A kormány döntéseit rögzítő jogszabályok a Magyar Közlönyben is megjelentek – ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

A kormány 2010 óta garantálja a nyugdíjak vásárlóértékének védelmét, amelynek eredményeként a nyugdíjak összege több mint két és félszeresére, a vásárlóerejük pedig mintegy 25 százalékkal nőtt.

– A nyugdíjak vásárlóértékének megtartása érdekében a kormány év közben is folyamatosan figyelemmel kíséri az infláció alakulását, így 2025-ben a januári 3,2 százalékos nyugdíjemelést követően novemberben 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelést hajtott végre. Ez egy átlagos öregségi nyugdíjasnak az év utolsó két hónapjában mintegy 51 ezer forintos többletet jelentett. Emellett a kormány a nyugdíjasokat harmincezer forintos élelmiszer-utalvánnyal is támogatja, amely 2,5 millió idős embernek jelent célzott segítséget. A két intézkedésnek köszönhetően a nyugdíjasok mintegy kétszázmilliárd forintnyi pluszjuttatást kaptak az év utolsó hónapjaiban – közölte a tárca. A közlemény hozzátette: a kormány töretlenül azon dolgozik, hogy az idősek életkörülményei folyamatosan javiljanak.

 

 

