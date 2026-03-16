Az ukrán pénzügyminiszter, Szerhij Marcsenko szerint Ukrajna nem akar csupán szegény szomszédja lenni az Európai Uniónak. A tárcavezető úgy fogalmazott: az ország a háború során olyan katonai tapasztalatokra tett szert, amelyek később Európa biztonságát is erősíthetik, írja az Origo.
Ukrajna belerokkan Zelenszkij értelmetlen háborújába
Miközben a háború továbbra is súlyos terheket ró Ukrajnára, az ország egy kevésbé látványos, de annál fontosabb fronton is harcol: a gazdasági túlélésért. A kijevi vezetésnek a pénzügyi stabilitás megőrzése kulcsfontosságú, hiszen nemcsak a háborús erőfeszítések fenntartása múlik rajta, hanem az ország jövője és a célként kitűzött európai integráció is.
Csak a nemzetközi támogatás tartja fenn a háborúban álló Ukrajnát
Ukrajna gazdaságának működéséhez jelentős külföldi segítségre van szükség.
A kilencvenmilliárd eurós uniós hitel segítene fedezni Ukrajna költségvetésének hiányát a következő két évben, melyet Magyarország az ukrán olajblokád miatt blokkol. A brüsszeli támogatás a 136,5 milliárd dolláros nemzetközi segélycsomag legnagyobb eleme lenne.
A pénzügyminiszter elismerte, hogy az ország hadereje közvetlenül függ a gazdaság teljesítményétől. A belföldi források nagy részét a hadsereg finanszírozására fordítják, miközben a lakosság adóbefizetései kulcsszerepet játszanak a védekezésben.
Ukrajna adóemelésekkel próbálja betömni a hatalmas költségvetési lyukat
A háború kezdete óta először 2024 végén emelték az adókat Ukrajnában. Az intézkedések a személyi jövedelemadót, a kisvállalkozásokat és a pénzügyi intézményeket is érintik. Ennek köszönhetően idén mintegy 67,5 milliárd dollárnyi bevételre számít a kormány, ami 15 százalékos növekedést jelent.
Ennek ellenére a kijevi költségvetés továbbra is súlyos hiánnyal küzd. A 2026-os kiadási tervek mintegy 112 milliárd dollárt tesznek ki, és ennek közel hatan százalékát a hadsereg finanszírozása viszi el. Így körülbelül 45 milliárd dolláros hiány keletkezik.
Ennek fedezésére a kormány újabb adóemeléseket készít elő, amelyekről a parlamentnek még ebben a hónapban döntenie kell.
Az IMF kemény feltételeket szabott
A finanszírozás másik kulcsszereplője a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely nemrég 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot hagyott jóvá Ukrajnának. Az első, 1,5 milliárd dolláros részletet már folyósították.
A hitel feltételei között szerepel az online platformok megadóztatása, valamint az áfakedvezmények csökkentése. Az IMF szerint Ukrajnának a jövőben hatékonyabban kell fellépnie az adóelkerülés ellen, és növelnie kell a hazai bevételeket.
A gazdaságot is megterheli a háború
A háborús konfliktus komoly nyomást gyakorol a gazdaságra. Míg Oroszország a GDP mintegy öt százalékát fordítja katonai kiadásokra, addig Ukrajnában ez az arány eléri a 27 százalékot.
A háború miatt az állam számos alapvető kiadás – például a nyugdíjak, az egészségügy és az oktatás – finanszírozásához is külföldi segítségre szorul. Az infláció ugyan a korábbi 26 százalék feletti csúcsról hét százalék körülire csökkent, de a lakosság és a vállalkozások továbbra is komoly nehézségekkel küzdenek.
A problémák közé tartozik az energiaválság is. Az áramhiány miatt sok vállalkozás generátorokra szorul, ami növeli a költségeket és lassítja a gazdasági növekedést.
Óriási újjáépítési költségekkel számolnak
A háború után az újjáépítés költségei is hatalmasak lesznek. A becslések szerint az ország helyreállítása mintegy 588 milliárd dollárba kerülhet, ami a teljes ukrán gazdaság méretének közel két és félszerese.
A kihívások ellenére a befektetők érdeklődése már most jelentős. Az ukrán üzleti szervezetek szerint egyre több külföldi vállalat vizsgálja a jövőbeli beruházási lehetőségeket, különösen az újjáépítésben.
A legnagyobb kérdés azonban továbbra is az, mikor érhet véget a háború. Elemzők szerint egy tartós és hiteles békemegállapodás kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy a nemzetközi befektetők hosszú távon is biztonságosnak lássák Ukrajnát.
Borítókép: Az Európai Unió továbbra is önti a pénzt Ukrajnába (Fotó: Getty Images/AFP/Matthew Stockman)
