Ukrajna belerokkan Zelenszkij értelmetlen háborújába

Miközben a háború továbbra is súlyos terheket ró Ukrajnára, az ország egy kevésbé látványos, de annál fontosabb fronton is harcol: a gazdasági túlélésért. A kijevi vezetésnek a pénzügyi stabilitás megőrzése kulcsfontosságú, hiszen nemcsak a háborús erőfeszítések fenntartása múlik rajta, hanem az ország jövője és a célként kitűzött európai integráció is.

Forrás: Origo2026. 03. 16. 9:26
Az Európai Unió továbbra is önti a pénzt Ukrajnába
Az ukrán pénzügyminiszter, Szerhij Marcsenko szerint Ukrajna nem akar csupán szegény szomszédja lenni az Európai Uniónak. A tárcavezető úgy fogalmazott: az ország a háború során olyan katonai tapasztalatokra tett szert, amelyek később Európa biztonságát is erősíthetik, írja az Origo.

Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter.

 

Csak a nemzetközi támogatás tartja fenn a háborúban álló Ukrajnát

Ukrajna gazdaságának működéséhez jelentős külföldi segítségre van szükség.

A kilencvenmilliárd eurós uniós hitel segítene fedezni Ukrajna költségvetésének hiányát a következő két évben, melyet Magyarország az ukrán olajblokád miatt blokkol. A brüsszeli támogatás a 136,5 milliárd dolláros nemzetközi segélycsomag legnagyobb eleme lenne.

A pénzügyminiszter elismerte, hogy az ország hadereje közvetlenül függ a gazdaság teljesítményétől. A belföldi források nagy részét a hadsereg finanszírozására fordítják, miközben a lakosság adóbefizetései kulcsszerepet játszanak a védekezésben.

 

Ukrajna adóemelésekkel próbálja betömni a hatalmas költségvetési lyukat

A háború kezdete óta először 2024 végén emelték az adókat Ukrajnában. Az intézkedések a személyi jövedelemadót, a kisvállalkozásokat és a pénzügyi intézményeket is érintik. Ennek köszönhetően idén mintegy 67,5 milliárd dollárnyi bevételre számít a kormány, ami 15 százalékos növekedést jelent.

Ennek ellenére a kijevi költségvetés továbbra is súlyos hiánnyal küzd. A 2026-os kiadási tervek mintegy 112 milliárd dollárt tesznek ki, és ennek közel hatan százalékát a hadsereg finanszírozása viszi el. Így körülbelül 45 milliárd dolláros hiány keletkezik.

Ennek fedezésére a kormány újabb adóemeléseket készít elő, amelyekről a parlamentnek még ebben a hónapban döntenie kell.

 

Az IMF kemény feltételeket szabott

A finanszírozás másik kulcsszereplője a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely nemrég 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot hagyott jóvá Ukrajnának. Az első, 1,5 milliárd dolláros részletet már folyósították.

A hitel feltételei között szerepel az online platformok megadóztatása, valamint az áfakedvezmények csökkentése. Az IMF szerint Ukrajnának a jövőben hatékonyabban kell fellépnie az adóelkerülés ellen, és növelnie kell a hazai bevételeket.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij.

 

A gazdaságot is megterheli a háború

A háborús konfliktus komoly nyomást gyakorol a gazdaságra. Míg Oroszország a GDP mintegy öt százalékát fordítja katonai kiadásokra, addig Ukrajnában ez az arány eléri a 27 százalékot.

A háború miatt az állam számos alapvető kiadás – például a nyugdíjak, az egészségügy és az oktatás – finanszírozásához is külföldi segítségre szorul. Az infláció ugyan a korábbi 26 százalék feletti csúcsról hét százalék körülire csökkent, de a lakosság és a vállalkozások továbbra is komoly nehézségekkel küzdenek.

A problémák közé tartozik az energiaválság is. Az áramhiány miatt sok vállalkozás generátorokra szorul, ami növeli a költségeket és lassítja a gazdasági növekedést.

Lerombolt lakóház Zaporizzsjában.

 

Óriási újjáépítési költségekkel számolnak

A háború után az újjáépítés költségei is hatalmasak lesznek. A becslések szerint az ország helyreállítása mintegy 588 milliárd dollárba kerülhet, ami a teljes ukrán gazdaság méretének közel két és félszerese.

A kihívások ellenére a befektetők érdeklődése már most jelentős. Az ukrán üzleti szervezetek szerint egyre több külföldi vállalat vizsgálja a jövőbeli beruházási lehetőségeket, különösen az újjáépítésben.

A legnagyobb kérdés azonban továbbra is az, mikor érhet véget a háború. Elemzők szerint egy tartós és hiteles békemegállapodás kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy a nemzetközi befektetők hosszú távon is biztonságosnak lássák Ukrajnát.

 

Borítókép: Az Európai Unió továbbra is önti a pénzt Ukrajnába 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
