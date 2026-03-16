Ukrajna belerokkan Zelenszkij értelmetlen háborújába

Csak a nemzetközi támogatás tartja fenn a háborúban álló Ukrajnát

Ukrajna gazdaságának működéséhez jelentős külföldi segítségre van szükség.

A kilencvenmilliárd eurós uniós hitel segítene fedezni Ukrajna költségvetésének hiányát a következő két évben, melyet Magyarország az ukrán olajblokád miatt blokkol. A brüsszeli támogatás a 136,5 milliárd dolláros nemzetközi segélycsomag legnagyobb eleme lenne.

A pénzügyminiszter elismerte, hogy az ország hadereje közvetlenül függ a gazdaság teljesítményétől. A belföldi források nagy részét a hadsereg finanszírozására fordítják, miközben a lakosság adóbefizetései kulcsszerepet játszanak a védekezésben.

Ukrajna adóemelésekkel próbálja betömni a hatalmas költségvetési lyukat

A háború kezdete óta először 2024 végén emelték az adókat Ukrajnában. Az intézkedések a személyi jövedelemadót, a kisvállalkozásokat és a pénzügyi intézményeket is érintik. Ennek köszönhetően idén mintegy 67,5 milliárd dollárnyi bevételre számít a kormány, ami 15 százalékos növekedést jelent.

Ennek ellenére a kijevi költségvetés továbbra is súlyos hiánnyal küzd. A 2026-os kiadási tervek mintegy 112 milliárd dollárt tesznek ki, és ennek közel hatan százalékát a hadsereg finanszírozása viszi el. Így körülbelül 45 milliárd dolláros hiány keletkezik.

Ennek fedezésére a kormány újabb adóemeléseket készít elő, amelyekről a parlamentnek még ebben a hónapban döntenie kell.

Az IMF kemény feltételeket szabott

A finanszírozás másik kulcsszereplője a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely nemrég 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot hagyott jóvá Ukrajnának. Az első, 1,5 milliárd dolláros részletet már folyósították.