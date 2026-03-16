Ez történt a 2026-os Oscar-gálán: DiCaprio ellopott bajsza, Sigourney Weaver káromkodása és a botrányos „In Memoriam” lista

A Nagy Bajusz-rejtély: Leonardo DiCaprio vs. Pedro Pascal

Pedro Pascal ominózus bajusza, ami az Oscar-gálára szőrén-szálán eltűnt

Az est divatszenzációja egyértelműen az arcokon zajlott. Leonardo DiCaprio egy olyan dús, „úriember” bajusszal jelent meg, ami kísértetiesen hasonlított Pedro Pascal korábbi védjegyére. A poén ott ütött igazán, hogy Pascal ugyanezen az estén teljesen csupasz arccal állt a vörös szőnyegre.

New Leonardo Di Caprio meme just dropped #Oscars 😂😂😂 pic.twitter.com/SvQUsOtWmH — WELCOME TO BLACK TWlTTER  (@blacktwiterthrd) March 15, 2026

A rajongók szerint Leo nemcsak a stílust, hanem Pascal „cool-faktorát” is megpróbálta átmenteni, ám a szobrot ez sem hozta meg neki: a legjobb férfi főszereplő kategóriájában ismét hoppon maradt, ezúttal Michael B. Jordan győzelmét nézte végig a nézőtérről.

„Takarodj mellőle!” – Sigourney Weaver Ripley-módba kapcsolt

A gála legviccesebb „be nem tervezett” jelenete a The Mandalorian & Grogu sztárjaihoz kötődik. Miközben a színpadon Sigourney Weaver és Pedro Pascal prezentált, a kamera a nézőtéren ülő Kate Hudsonra váltott, aki éppen egy Baby Yoda (Grogu) bábuval cukiskodott.

Weaver, meglátva ezt a kivetítőn, egy pillanatra kiesett a szerepéből (vagy éppen belebújt az egyik leghíresebbjébe), és a mikrofonba üvöltötte az Aliens kultikus mondatát:

Get away from him, you btch! (Takarodj mellőle, te dög!)*

Sigourney Weaver to Kate Hudson who is playing with Grogu: “Get away from him you bitch!” #Oscars pic.twitter.com/XuQ5jGmPyG — Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026

A terem felrobbant a nevetéstől, Kate Hudson pedig láthatóan alig bírta abbahagyni a kuncogást.

Sean Penn üres széke az Oscar-gálán

Sean Penn ismét bebizonyította, hogy nem híve a protokollnak. Bár elnyerte a legjobb férfi mellékszereplő díját, a helyszínen senki nem vette át a szobrot. Az Akadémia elegánsan, de némi iróniával kezelte a helyzetet: a kategória bemutatója, Kieran Culkin egyszerűen zsebre vágta a köszönőbeszédet helyettesítő kártyát, és megjegyezte:

Sean valószínűleg most is fontosabb dolgokkal foglalkozik, úgyhogy ezt elteszem neki emlékbe.

A The New York Times értesüléseire hívatkozva a Daily Mail arról számolt be, hogy a sztár azért maradt távol az Oscar-gálától, mert ismét Ukrajnába utazott, hogy kifejezze szolidaritását az országgal.

Kitagadták a legendákat az In Memoriam szegmensből?

Bár a megemlékezés idén a szokásosnál hosszabb volt, a közösségi médiát elöntötték a dühös posztok a méltatlanul kihagyott nevek miatt. Hiába a látványos előadás, a nézők azonnal kiszúrták a hiányzókat:

Dharmendra: A bollywoodi legenda kihagyása globális felháborodást váltott ki, főleg miután a BAFTA idén külön megemlékezett róla.

James Van Der Beek: A Dawson és a haverok sztárja, aki idén februárban hunyt el, szintén hiányzott a televíziós közvetítésből.

Eric Dane: A Grace klinika és az Eufória színésze szintén csak az Akadémia online listájára került fel, a képernyőre nem.

Brigitte Bardot: A francia ikon mellőzése szintén sokkolta a filmvilágot.

Az Akadémia azzal védekezett, hogy a „válogatás a filmtörténeti hozzájárulás alapján” történik, de a rajongók szerint ez inkább tűnt tiszteletlenségnek, mint szerkesztői döntésnek.

