Kolera tombol a dél-szudáni térségben

Már legalább 158 ember halt meg kolerában a délnyugat-szudáni Dél-Dárfúr tartományban május vége óta – közölték szombaton a helyi egészségügyi hatóságok. A fertőzésnek eddig 2880 regisztrált esete van a térségben, és a járvány egyelőre nem mutat lassulást.

Fotó: AFP

A kolera szennyezett ivóvízzel és élelmiszerrel terjedő betegség, amely heves hasmenéssel és hányással jár. Kezelés nélkül néhány órán belül is halálhoz vezethet, mivel a kiszáradás gyorsan bekövetkezhet. Bár a betegség megfelelő ellátással megelőzhető, Szudánban erre jelenleg kevés az esély. A 2023 áprilisa óta zajló polgárháború következtében az egészségügyi rendszer gyakorlatilag összeomlott, így sokan nem jutnak időben orvosi segítséghez.