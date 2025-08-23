szudánkolerajárvány

Kolera tombol a dél-szudáni térségben

Az afrikai országban hónapok óta súlyosbodik a humanitárius válság, a fegyveres összecsapások és az éhínség következményei pedig egyre több civil életét követelik. A kolera már csaknem háromezerszer csapott le Dél-Dárfúr lakóira, a betegség halálos áldozatainak száma pedig meghaladta a százötvenet.

Wiedermann Béla
2025. 08. 23.
Szudánban tombol a kolera
Szudánban tombol a kolera
Már legalább 158 ember halt meg kolerában a délnyugat-szudáni Dél-Dárfúr tartományban május vége óta – közölték szombaton a helyi egészségügyi hatóságok. A fertőzésnek eddig 2880 regisztrált esete van a térségben, és a járvány egyelőre nem mutat lassulást.

Már több mint 150 ember halt meg kolerában Szudán déli részén. A háború és az összeomlott egészségügy miatt terjed a járvány Dél-Dárfúrban.
Már több mint 150 ember halt meg kolerában Szudán déli részén. A háború és az összeomlott egészségügy miatt terjed a járvány Dél-Dárfúrban.
Fotó: AFP

A kolera szennyezett ivóvízzel és élelmiszerrel terjedő betegség, amely heves hasmenéssel és hányással jár. Kezelés nélkül néhány órán belül is halálhoz vezethet, mivel a kiszáradás gyorsan bekövetkezhet. Bár a betegség megfelelő ellátással megelőzhető, Szudánban erre jelenleg kevés az esély. A 2023 áprilisa óta zajló polgárháború következtében az egészségügyi rendszer gyakorlatilag összeomlott, így sokan nem jutnak időben orvosi segítséghez.

Leginkább Dárfúr térségét sújtja a kolera

A Nemzetközi Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezet már augusztus közepén arra figyelmeztetett, hogy a mostani a legsúlyosabb kolerajárvány, amellyel az elmúlt években szembesült az ország. A helyzet különösen Dárfúr térségében vált kritikussá, ahol a menekülttáborokban már nincs megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint tavaly nyár óta Szudán egész területén mintegy 100 ezer kolerás esetet jegyeztek fel, az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) szerint pedig már több mint 2400-an haltak bele a betegségbe. Az adatok szerint a legsúlyosabb gócpont Dél-Dárfúr lett.

A kolera elleni harcot tovább nehezíti a súlyos politikai és katonai válság. A szudáni hadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők nevű félkatonai szervezet 2023 óta folytat véres küzdelmet egymással. Az összecsapásokban már több tízezren vesztették életüket, 13 millió ember kényszerült otthona elhagyására, és az országban mára a világ egyik legsúlyosabb humanitárius katasztrófája alakult ki.

A nemzetközi közösség próbál beavatkozni: az Egyesült Államok és más országok a múlt héten humanitárius tűzszünetet sürgettek. 

A kolera gyors terjedésének megállításához azonban nemcsak fegyvernyugvásra, hanem sürgős nemzetközi segítségre is szükség lenne.

Szudánban tombol a kolera

