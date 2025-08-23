migrációBakondi Györgyhatárvédelem

A migráció erősödésére figyelmeztet Bakondi György

Az év első nyolc hónapjában több mint kilencezer határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, míg tavaly ugyanebben az időszakban csak mintegy 3700-at. A migrációs nyomás a balkáni útvonalon keresztül jelentősen erősödött, és a szakértők szerint további növekedésre is számítani lehet.

Wiedermann Béla
2025. 08. 23.
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI
Az év eleje óta több mint kilencezer illegális bevándorlót tartóztattak fel a magyar hatóságok a déli határszakaszon – közölte Bakondi György az M1 aktuális csatorna műsorában. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az egyik fő ok a balkáni migrációs útvonal újraéledése, amelyet külső és belső európai folyamatok egyaránt felerősítenek.

Erősödik a migráció a balkáni útvonalon, több mint 9000 határsértőt fogtak el idén. Bakondi György szerint Magyarországra is egyre nagyobb nyomás nehezedik.
Fotó: AFP

Felerősödött a balkáni migráció

Bakondi szerint a migrációs nyomás megnövekedésében több tényező is közrejátszik. Mint elmondta, az olasz parti őrség és az olasz–albán megállapodás hatására az embercsempészek új útvonalat választanak: 

Líbiából már nem közvetlenül az olasz partok felé indulnak a migránsok, hanem egyre többen érkeznek Görögország irányába. 

Mindez pedig fokozott nyomást gyakorol a balkáni útvonalra, amelyen keresztül egyre nagyobb számban próbálnak bejutni az Európai Unióba, különösen Magyarország területére.

Hozzátette, hogy Törökországból Bulgárián keresztül is megnőtt az érkezők száma, miközben Szlovénia és Horvátország intenzív határvédelmi intézkedéseket vezetett be. 

A szerb rendőrség viszont – más feladatok miatt – egyes területeken csökkentette a határokon szolgálatot teljesítő erők számát, ami tovább nehezíti a migráció feltartóztatását.

Magyar részvétel a külső határok védelmében

A szakértő kiemelte, hogy Magyarország nemcsak saját határait védi, hanem aktívan részt vesz más államok külső határainak biztosításában is. 

A magyar rendőri erők részt vesznek az északmacedón–szerb határ őrizetében, valamint – osztrák rendőrökkel közösen – a bolgár–török határ védelmét is szolgálják

– mondta. Emlékeztetett arra is, hogy a magyar EU-elnökség egyik jelentős eredménye volt Románia és Bulgária schengeni csatlakozása, amelynek következtében az Európai Unió külső határainak védelme immár alapvető jelentőségű kérdéssé vált. 

A magyar erők ezért a schengeni övezet keleti határain is jelen vannak.

Uniós támogatás helyett ideológiai akadályok

Bakondi György hangsúlyozta: az uniós migrációs nyomás hatékonyabb visszaszorítása csak akkor lenne lehetséges, ha a közösség egységesen lépne fel, és támogatná a külső határok védelmét. 

Ezzel szemben – fogalmazott – „különféle ideológiai és politikai megfontolásokból” inkább akadályozzák a magyar erőfeszítéseket. 

Véleménye szerint ez tovább nehezíti az illegális bevándorlás elleni fellépést, miközben a nyomás folyamatosan nő.

Borítókép: Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

