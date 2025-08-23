A migráció erősödésére figyelmeztet Bakondi György

Felerősödött a balkáni migráció

Bakondi szerint a migrációs nyomás megnövekedésében több tényező is közrejátszik. Mint elmondta, az olasz parti őrség és az olasz–albán megállapodás hatására az embercsempészek új útvonalat választanak:

Líbiából már nem közvetlenül az olasz partok felé indulnak a migránsok, hanem egyre többen érkeznek Görögország irányába.

Mindez pedig fokozott nyomást gyakorol a balkáni útvonalra, amelyen keresztül egyre nagyobb számban próbálnak bejutni az Európai Unióba, különösen Magyarország területére.

Hozzátette, hogy Törökországból Bulgárián keresztül is megnőtt az érkezők száma, miközben Szlovénia és Horvátország intenzív határvédelmi intézkedéseket vezetett be.

A szerb rendőrség viszont – más feladatok miatt – egyes területeken csökkentette a határokon szolgálatot teljesítő erők számát, ami tovább nehezíti a migráció feltartóztatását.