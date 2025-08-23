Németországmigránsiskola

Rekordszámú migráns diák van Németországban

Észak-Rajna–Vesztfáliában már az iskolák közel felébe járnak bevándorló hátterű diákok, és sok általános iskolában arányuk meghaladja a 75 százalékot. A migráns gyermekek számának növekedése nyomán egyre élesebb vita bontakozik ki a német oktatási rendszerben a kvótáról, a nyelvtanításról és a társadalmi beilleszkedésről.

Wiedermann Béla
Forrás: V4NA2025. 08. 23. 5:55
Iskolakezdés Lipcsében, Szászországban. Forrás: AFP
A legfrissebb adatok szerint Észak-Rajna–Vesztfáliában az elmúlt tanévben az általános, közép- és gimnáziumi iskolák 46 százalékában tanultak bevándorló hátterű gyermekek. Sok általános iskolában a migráns tanulók aránya meghaladta a 75 százalékot, derült ki a düsseldorfi oktatási minisztérium adataiból. Az általános iskolák közel 40 százalékában volt ilyen magas ez az arány. A német szakminisztérium szerint a 2024/25-ös tanévben szinte minden második tanulóra, azaz a diákok 47,7 százalékára igaz, hogy bevándorlási háttérrel rendelkezik, írja a V4NA.

A migráns diákok aránya emelkedik a német iskolákban, a szülők és tanárok a nyelvi támogatás fontosságát hangsúlyozzák.
Fotó: AFP

Migráns diákok és az oktatás jövője

A számok tükrözik: bevándorlók társadalmában élünk, és iskoláinkat a kulturális sokszínűség jellemzi

– nyilatkozta Ayla Celik, egy oktatási szakszervezet elnöke a Deutsche Presse-Agenturnak. Hangsúlyozta: ideje befektetni az iskolákba, hogy „a sokszínűséget a méltányos oktatás érdekében kihasználhassuk.”

A szakszervezeti vezető több nyelvi támogatást, interkulturális képzést a tanárképzésben, valamint célzott egyéni segítséget sürgetett, különösen az óvodákban és általános iskolákban.

Az oktatási minisztérium adatai szerint alig vannak olyan gimnáziumok, ahol a diákok több mint 75 százaléka migráns háttérrel rendelkezik: az arány mindössze 3,2 százalék. A középiskolákban körülbelül 17 százalék, míg az általános iskolákban 10 százalék feletti ez a szám.

Vita a kvótáról

Karin Prien szövetségi oktatási miniszter javasolta, hogy korlátozzák a bevándorló gyermekek arányát a német iskolákban, 30–40 százalékban határozva meg a felső korlátot. 

Jobban kell kezelnünk a migráció kérdését az oktatási rendszerünkben

– fogalmazott a tárcavezető. Stefan Düll, a Német Tanárok Szövetségének elnöke ugyan üdvözölte a vitát, de szerinte a valódi probléma nem a bevándorlási háttér, hanem a német nyelvtudás hiánya. 

A Német Tanárok Szövetsége évek óta rámutat arra, hogy jelentősen megnehezíti a tanítást, ha sok tanuló nem rendelkezik megfelelő német nyelvtudással

– írta a DW-nek adott nyilatkozatában. Düll szerint nincs értelme a tanulókat kvóták mentén átcsoportosítani, mert az nem segíti a társadalmi kohéziót, és szervezési szempontból is aligha kivitelezhető.

A diákok is tiltakoznak

A német szövetségi diákszövetség élesen bírálta a kvótajavaslatot. Szerintük az ilyen intézkedés veszélyes jelzést küld, mintha nem minden gyermek lenne egyformán szívesen látott. Úgy vélik, a kvóták nem a méltányosabb oktatási rendszert segítik, hanem a gyerekek stigmatizálását. 

Az iskoláknak a részvétel helyszínei kell lenniük, nem pedig a kirekesztésé

– hangsúlyozták. Ugyanakkor támogatták Karin Prien egy másik ötletét: a négyéves gyermekek számára kötelező német nyelvi alkalmassági teszt bevezetését. A diákok képviselői szerint ez minden gyermekre vonatkozzon, ne csak a bevándorló hátterűekre, és az eredmények alapján célzott, hatékony támogatásra legyen szükség.

Borítókép: Iskolakezdés Lipcsében, Szászországban (Fotó: AFP)

