A legfrissebb adatok szerint Észak-Rajna–Vesztfáliában az elmúlt tanévben az általános, közép- és gimnáziumi iskolák 46 százalékában tanultak bevándorló hátterű gyermekek. Sok általános iskolában a migráns tanulók aránya meghaladta a 75 százalékot, derült ki a düsseldorfi oktatási minisztérium adataiból. Az általános iskolák közel 40 százalékában volt ilyen magas ez az arány. A német szakminisztérium szerint a 2024/25-ös tanévben szinte minden második tanulóra, azaz a diákok 47,7 százalékára igaz, hogy bevándorlási háttérrel rendelkezik, írja a V4NA.
Rekordszámú migráns diák van Németországban
Észak-Rajna–Vesztfáliában már az iskolák közel felébe járnak bevándorló hátterű diákok, és sok általános iskolában arányuk meghaladja a 75 százalékot. A migráns gyermekek számának növekedése nyomán egyre élesebb vita bontakozik ki a német oktatási rendszerben a kvótáról, a nyelvtanításról és a társadalmi beilleszkedésről.
Migráns diákok és az oktatás jövője
A számok tükrözik: bevándorlók társadalmában élünk, és iskoláinkat a kulturális sokszínűség jellemzi
– nyilatkozta Ayla Celik, egy oktatási szakszervezet elnöke a Deutsche Presse-Agenturnak. Hangsúlyozta: ideje befektetni az iskolákba, hogy „a sokszínűséget a méltányos oktatás érdekében kihasználhassuk.”
A szakszervezeti vezető több nyelvi támogatást, interkulturális képzést a tanárképzésben, valamint célzott egyéni segítséget sürgetett, különösen az óvodákban és általános iskolákban.
Az oktatási minisztérium adatai szerint alig vannak olyan gimnáziumok, ahol a diákok több mint 75 százaléka migráns háttérrel rendelkezik: az arány mindössze 3,2 százalék. A középiskolákban körülbelül 17 százalék, míg az általános iskolákban 10 százalék feletti ez a szám.
További Külföld híreink
Vita a kvótáról
Karin Prien szövetségi oktatási miniszter javasolta, hogy korlátozzák a bevándorló gyermekek arányát a német iskolákban, 30–40 százalékban határozva meg a felső korlátot.
Jobban kell kezelnünk a migráció kérdését az oktatási rendszerünkben
– fogalmazott a tárcavezető. Stefan Düll, a Német Tanárok Szövetségének elnöke ugyan üdvözölte a vitát, de szerinte a valódi probléma nem a bevándorlási háttér, hanem a német nyelvtudás hiánya.
A Német Tanárok Szövetsége évek óta rámutat arra, hogy jelentősen megnehezíti a tanítást, ha sok tanuló nem rendelkezik megfelelő német nyelvtudással
– írta a DW-nek adott nyilatkozatában. Düll szerint nincs értelme a tanulókat kvóták mentén átcsoportosítani, mert az nem segíti a társadalmi kohéziót, és szervezési szempontból is aligha kivitelezhető.
További Külföld híreink
A diákok is tiltakoznak
A német szövetségi diákszövetség élesen bírálta a kvótajavaslatot. Szerintük az ilyen intézkedés veszélyes jelzést küld, mintha nem minden gyermek lenne egyformán szívesen látott. Úgy vélik, a kvóták nem a méltányosabb oktatási rendszert segítik, hanem a gyerekek stigmatizálását.
Az iskoláknak a részvétel helyszínei kell lenniük, nem pedig a kirekesztésé
– hangsúlyozták. Ugyanakkor támogatták Karin Prien egy másik ötletét: a négyéves gyermekek számára kötelező német nyelvi alkalmassági teszt bevezetését. A diákok képviselői szerint ez minden gyermekre vonatkozzon, ne csak a bevándorló hátterűekre, és az eredmények alapján célzott, hatékony támogatásra legyen szükség.
Borítókép: Iskolakezdés Lipcsében, Szászországban (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Putyin is ott lesz a VB-n? Trump két héten belül dönt
Trump szerint már Putyin is ott lehet a labdarúgó világbajnokságon.
Brutális baleset: kamion és egy turistabusz ütközött, többen meghaltak + videó
A busz felborult, többen kirepültek a járműből.
A texasi demokraták veszélyes játszmába kezdtek
A párt vezetői tudják, hogy gyenge pozícióból indulnak.
Epstein-ügy: kiderült az igazság Trump érintettségéről
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein barátnőjének meghallgatási hanganyagát.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Putyin is ott lesz a VB-n? Trump két héten belül dönt
Trump szerint már Putyin is ott lehet a labdarúgó világbajnokságon.
Brutális baleset: kamion és egy turistabusz ütközött, többen meghaltak + videó
A busz felborult, többen kirepültek a járműből.
A texasi demokraták veszélyes játszmába kezdtek
A párt vezetői tudják, hogy gyenge pozícióból indulnak.
Epstein-ügy: kiderült az igazság Trump érintettségéről
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein barátnőjének meghallgatási hanganyagát.