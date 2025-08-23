Rekordszámú migráns diák van Németországban

Vita a kvótáról

Karin Prien szövetségi oktatási miniszter javasolta, hogy korlátozzák a bevándorló gyermekek arányát a német iskolákban, 30–40 százalékban határozva meg a felső korlátot.

Jobban kell kezelnünk a migráció kérdését az oktatási rendszerünkben

– fogalmazott a tárcavezető. Stefan Düll, a Német Tanárok Szövetségének elnöke ugyan üdvözölte a vitát, de szerinte a valódi probléma nem a bevándorlási háttér, hanem a német nyelvtudás hiánya.

A Német Tanárok Szövetsége évek óta rámutat arra, hogy jelentősen megnehezíti a tanítást, ha sok tanuló nem rendelkezik megfelelő német nyelvtudással

– írta a DW-nek adott nyilatkozatában. Düll szerint nincs értelme a tanulókat kvóták mentén átcsoportosítani, mert az nem segíti a társadalmi kohéziót, és szervezési szempontból is aligha kivitelezhető.