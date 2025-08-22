Rendkívüli

Ukrán beismerés: a Barátság vezeték elleni támadásokkal zsarolják Magyarországot

Marco RubiousaUkrajna

Ukrajna biztonsági garanciákról tárgyal

Biztonsági garanciákról egyeztettek az ukránok és az amerikaiak. A hírek szerint Ukrajna részéről Andrij Jermak, míg az amerikaiak részéről Marco Rubio külügyminiszter ült asztalhoz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 21:12
Fotó: MANDEL NGAN Forrás: POOL
Andrij Jermak, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője és Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere tárgyalásokat folytattak. A hírek szerint Ukrajna a lehető legtöbb biztonsági garanciát szeretné megszerezni a konfliktus lezárása előtt – írja a Kyiv Independent

Marco Rubio Ukrajna biztonsági garanciáról egyeztet a hírek szerint
Fotó: MANDEL NGAN / POOL

A Rubio vezette amerikai küldöttségben a hírek szerint magas rangú katonai vezetők is voltak. 

Az információk alapján lényegében két fronton zajlanak a tárgyalások a garanciákról. Az egyik a katonai, míg a másik a politikai vonal. Előbbit a hírek szerint ukrán részről Olekszandr Szirszkij, a fegyveres erők főparancsnoka vezeti. 

Ez a hírek szerint már nagyon közel jár a véglegesítéshez. 

A katonai garanciák magukban foglalják a fegyverszállításokat, a védelmi erők pénzügyi támogatását, a hírszerzési adatok cseréjét, valamint közös kiképzéseket és hadgyakorlatokat. Egy forrás szerint a katonai rész kidolgozása már közel van a befejezéshez.

A felek a tervek szerint jövő hét végére a teljes tervezetet véglegesíteni szeretnék. 

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

