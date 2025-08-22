Ukrajna biztonsági garanciákról tárgyal

Andrij Jermak, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője és Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere tárgyalásokat folytattak. A hírek szerint Ukrajna a lehető legtöbb biztonsági garanciát szeretné megszerezni a konfliktus lezárása előtt – írja a Kyiv Independent.

Marco Rubio Ukrajna biztonsági garanciáról egyeztet a hírek szerint

Fotó: MANDEL NGAN / POOL

A Rubio vezette amerikai küldöttségben a hírek szerint magas rangú katonai vezetők is voltak.

Az információk alapján lényegében két fronton zajlanak a tárgyalások a garanciákról. Az egyik a katonai, míg a másik a politikai vonal. Előbbit a hírek szerint ukrán részről Olekszandr Szirszkij, a fegyveres erők főparancsnoka vezeti.

Ez a hírek szerint már nagyon közel jár a véglegesítéshez.

A katonai garanciák magukban foglalják a fegyverszállításokat, a védelmi erők pénzügyi támogatását, a hírszerzési adatok cseréjét, valamint közös kiképzéseket és hadgyakorlatokat. Egy forrás szerint a katonai rész kidolgozása már közel van a befejezéshez.

A felek a tervek szerint jövő hét végére a teljes tervezetet véglegesíteni szeretnék.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)