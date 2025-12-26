A patrióta lendületvétel éve volt 2025

Már csak pár nap, és itt van a 2026-os esztendő, így érdemes értékelni, hogy milyen is volt az idei év bel- és külpolitikai szempontból. Ha megnézzük az év eleji híreket, amikor még az amerikai nagykövet közreműködésével magyar minisztereket szankcionáltak, Orbán Viktor szinte teljesen egyedül volt az EU-csúcson, a hírek pedig Magyar Péterről szóltak, akkor a jelenlegi helyzet értékelése után nyugodtan kijelenthetjük: 2025 a patrióták lendületvételének éve volt, a nemzeti oldal jó eséllyel kezd neki a hamarosan induló választási kampánynak.

De nézzük részletesen, milyen volt 2025 és mi várható jövőre!

Annyira felgyorsultak a hétköznapok, és olyan sok minden történik a politikai életben is, hogy ami idén januárban történt, sokak számára olyan, mintha egy évekkel ezelőtti eseményről beszélnénk. Idén januárban volt pedig, hogy a magyarországi amerikai nagykövetének közreműködésével a demokrata Biden-kormány kitiltotta az Amerikai Egyesült Államokból a magyar kormány egyik miniszterét, Rogán Antalt, illetve különböző szankciókat vezettek be hazánkkal szemben.

Ehhez képest ma mi a helyzet? Az amerikai elnök fontos barátként és szövetségesként fogadta nemrég a Fehér Házban a magyar miniszterelnököt, a szankciókat teljesen feloldották és egy új aranykor köszöntött be az amerikai–magyar viszonyban, több tucat többmilliárdos beruházás érkezett Amerikából Magyarországra.

Ez az egyetlenegy példa is kitűnően szimbolizálja, hogy mekkora fordulatokat hozott az idei év, olyan dolgokat tartunk evidenciának most decemberben, amiket még januárban el sem tudtunk képzelni. De ez az egy példa is jól mutatja, milyen nagymértékben nőtt Magyarország politikai és gazdasági mozgástere az idei évben, és mennyire megerősödtek a patrióták világszerte: ma már a világ vezető hatalma is azt az álláspontot osztja fő kérdésekben, amit mi. Egy szuverenista, békepárti és a bevándorlást elutasító álláspontot.

Európán belül is jelentősen javult a patrióták pozíciója, amit talán a legutóbbi EU-csúcs szimbolizált a legjobban. Az év elején szinte kizárt volt, hogy Orbán Viktor bármire is rá tudja venni más tagállamok vezetőit, majdnem teljesen egyedül volt a háború kapcsán képviselt békepárti álláspontjával. Talán az amerikai fordulatnak köszönhetően ez azonban ma már megváltozott: a múlt heti EU-csúcson Magyarország mellett már Szlovákia és Csehország is teljes mértékben elutasította a brüsszeli terveket, továbbá a nyugat-európai gazdaság egyik meghatározó országának, Belgiumnak a miniszterelnöke is csatlakozott a befagyasztott orosz vagyon felhasználását elutasító országok közé, a magyar kormányfővel is tárgyalt és összehangolta a lépéseit az uniós csúcson.