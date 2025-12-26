idezojelek
Vélemény

A patrióta lendületvétel éve volt 2025

ELEMZŐI HANGERŐ – A nemzeti oldal jó eséllyel kezd neki a hamarosan kezdődő választási kampánynak.

Deák Dániel
2025. 12. 26.
Már csak pár nap, és itt van a 2026-os esztendő, így érdemes értékelni, hogy milyen is volt az idei év bel- és külpolitikai szempontból. Ha megnézzük az év eleji híreket, amikor még az amerikai nagykövet közreműködésével magyar minisztereket szankcionáltak, Orbán Viktor szinte teljesen egyedül volt az EU-csúcson, a hírek pedig Magyar Péterről szóltak, akkor a jelenlegi helyzet értékelése után nyugodtan kijelenthetjük: 2025 a patrióták lendületvételének éve volt, a nemzeti oldal jó eséllyel kezd neki a hamarosan induló választási kampánynak. 

De nézzük részletesen, milyen volt 2025 és mi várható jövőre!

Annyira felgyorsultak a hétköznapok, és olyan sok minden történik a politikai életben is, hogy ami idén januárban történt, sokak számára olyan, mintha egy évekkel ezelőtti eseményről beszélnénk. Idén januárban volt pedig, hogy a magyarországi amerikai nagykövetének közreműködésével a demokrata Biden-kormány kitiltotta az Amerikai Egyesült Államokból a magyar kormány egyik miniszterét, Rogán Antalt, illetve különböző szankciókat vezettek be hazánkkal szemben. 

Ehhez képest ma mi a helyzet? Az amerikai elnök fontos barátként és szövetségesként fogadta nemrég a Fehér Házban a magyar miniszterelnököt, a szankciókat teljesen feloldották és egy új aranykor köszöntött be az amerikai–magyar viszonyban, több tucat többmilliárdos beruházás érkezett Amerikából Magyarországra.

Ez az egyetlenegy példa is kitűnően szimbolizálja, hogy mekkora fordulatokat hozott az idei év, olyan dolgokat tartunk evidenciának most decemberben, amiket még januárban el sem tudtunk képzelni. De ez az egy példa is jól mutatja, milyen nagymértékben nőtt Magyarország politikai és gazdasági mozgástere az idei évben, és mennyire megerősödtek a patrióták világszerte: ma már a világ vezető hatalma is azt az álláspontot osztja fő kérdésekben, amit mi. Egy szuverenista, békepárti és a bevándorlást elutasító álláspontot.

Európán belül is jelentősen javult a patrióták pozíciója, amit talán a legutóbbi EU-csúcs szimbolizált a legjobban. Az év elején szinte kizárt volt, hogy Orbán Viktor bármire is rá tudja venni más tagállamok vezetőit, majdnem teljesen egyedül volt a háború kapcsán képviselt békepárti álláspontjával. Talán az amerikai fordulatnak köszönhetően ez azonban ma már megváltozott: a múlt heti EU-csúcson Magyarország mellett már Szlovákia és Csehország is teljes mértékben elutasította a brüsszeli terveket, továbbá a nyugat-európai gazdaság egyik meghatározó országának, Belgiumnak a miniszterelnöke is csatlakozott a befagyasztott orosz vagyon felhasználását elutasító országok közé, a magyar kormányfővel is tárgyalt és összehangolta a lépéseit az uniós csúcson.

Elég csak megnézni a brüsszeli vagy a német sajtót: ezek szerint is Ursula von der Leyen és Friedrich Merz hatalmas vereséget szenvedett az EU-csúcson, miközben Orbán Viktort egyértelműen nyertesnek tartották, aki a közel 18 órás tárgyaláson határozottan képviselte a nemzeti érdekeket és megakadályozta, hogy a magyaroknak pénzt kelljen küldenie a háborúba és Ukrajnába. 

Ez egy hatalmas eredmény,

aminek köszönhetően míg Orbán Viktort másnap tapssal fogadták Szegeden, addig Friedrich Merzet kifütyülték a hazájában.

Ennek ellenére a háborús veszély nem múlt el Európában, ugyanis huszonnégy uniós tagállam megállapodott abban, hogy 90 milliárd eurónyi hitelt ad Ukrajnának a háború folytatására, ami azt jelenti, hogy sajnos nem történt trendforduló az európai politikában, továbbra is a háború folytatását támogatják. Ennek ellenére pozitív fejlemény volt a múlt héten, hogy Szlovákia és Csehország is hazánk mellé állt, így már nem egyedül megyünk a brüsszeli autópályán a forgalommal szemben. Az, hogy Csehországban is a patrióták pártcsaládja adja a miniszterelnököt, jelentős erősödést jelent Orbán Viktor európai mozgásterében, ahogy a miniszterelnök fogalmazott:  

a nemzeteké a jövő Európában.

Mindez egy tágabb és átfogóbb változásnak az egyik fontos része: ahogy egyébként az ellenzéki Tölgyessy Péter is fogalmazott, egy korszakváltás időszakában vagyunk, amikor átalakul körülöttünk a világ. Ezt ismerte fel Orbán Viktor elsőként még a 2010-es kormányváltás időszakában, és szakított a liberális demokrácia dogmáival, és egy világos patrióta modellt kezdett el kialakítani. Ugyanennek a világszerte megtapasztalható átalakulási folyamatnak a része Donald Trump győzelme és politikája, aki fenekestől alakítja át a világpolitikát, egy új patrióta fordulatot eredményezve ezzel a nyugati világban. Az Európai Unióban is ennek az átalakulásnak vagyunk a szemtanúi, amelynek jövőjét az dönti el, hogy például Franciaországban és más nagyobb nyugat-európai országokban sikerül-e ugyanezt a fordulatot elérni. Erre utalt Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs másnapján tartott sajtótájékoztatóján, 

ahol világossá tette, nem elhagyni akarja az Európai Uniót, hanem átalakítani, amelynek fontos feltétele a patrióta győzelem Európa-szerte, amire reális esély van például Franciaországban vagy Ausztriában.

Ugyanennek a patrióta lendületvételnek vagyunk a szemtanúi a hazai belpolitikában is. Ahogy visszanéztük a januári híreket a külpolitikában, ugyanúgy megtehetjük ezt a belpolitikai események kapcsán is, és akkor láthatjuk: bizony ekkor még Magyar Péter uralta a politikai napirendet, ő volt a kezdeményezőszerepben, róla szóltak a hírek folyamatosan. Ehhez képest nyáron komoly fordulat következett be. Ennek egyik fontos eleme volt, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár legyőzte Kulja András tiszás szakpolitikust az ATV-ben egy vitán, ami megmutatta, hogy nem kell megijedni Magyar Péteréktől, ők teljesen alkalmatlanok a kormányzásra. Orbán Viktor is igen aktívan kezdett el interjúkat adni, különböző podcast műsorokba látogatott el, érezhetően nagyobb hangsúlyt kezdett fektetni a belpolitikára, megalakult a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök, továbbá elindult egy olyan országjárás, ami felrázta a jobboldali szavazókat és lendületet adott a kormányoldalnak. 

A nyár után az őszt is megnyerte a Fidesz, átvette a kezdeményezést, már nem a Fidesz reagál Magyar Péterre, hanem éppen fordítva. Ráadásul ezt már az ellenzéki véleményformálók is érzik, akik rendre panaszkodtak emiatt a különféle műsorokban. 

Ebben a trendfordulóban kifejezetten nagy szerepe volt Orbán Viktor november 7-i washingtoni útjának, melyre infuenszerek, újságírók és elemzők is elkísérték a magyar delegációt, köztük engem is az a megtiszteltetés ért, hogy a delegációval tarthattam. 

Ennek köszönhetően sokkal szélesebb nyilvánosság találkozott egy ilyen csúcstalálkozó jelentőségével, a hétköznapok szintjén értelmezni lehetett, milyen döntések születnek ezen a találkozón. Hasonló volt a mostani brüsszeli út is, illetve a brüsszeli gazdatüntetés, melyről elsőkézből számoltunk be, az online térben is jól elverve ezzel a baloldalt.

Összességében tehát a belpolitikában is egy patrióta lendület figyelhető meg, amelyet a közvélemény-kutatások is visszaigazolnak. Nemrég jött ki például a friss mérésével a Magyar Társadalomkutató nevű intézet, amelyik a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet volt. Akkor a választás előtti mérésükben 50 százalékos Fideszt (a végeredmény 52,4 százalék lett), 40 százalékos ellenzéket (36 százalék lett) jósoltak, és egyedüliként jelezték előre a Mi Hazánk bejutását. 

A többi kutatócég pontatlanabb volt. Érdemes tehát figyelni ennek a kutatócégnek az előrejelzéseire, amely most friss kutatást publikált. Eszerint a Tisza Párt (38 százalék) támogatottsága 2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott, így a kormánypártok kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os esztendőt. Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (öt százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt. De a baloldali kutatóintézetek is rendre Tisza stagnálást vagy gyengülést mérnek, illetve a GKI vagy a Századvég konjunktúraindexe is javuló közhangulatról tanúskodik.

Természetesen a mérkőzés nem lefutott, kizárólag a leadott szavazatok számítanak a választáson, így a mozgósításnak kiemelt jelentősége van. Éppen ezért januártól folytatódik az országjárás, egy percet sem pihennek a patrióta politikusok. A karácsonyi időszak egy rövid feltöltődést és erőmerítést jelent, januártól folytatódik a munka.

