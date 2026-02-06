Februárban érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér, a hét százalékkal megemelt szakmunkás-minimálbér, a kétgyermekes, 40 év alatti anyák első adómentes bére, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete, a megduplázott családi adókedvezmény, a hathavi fegyverpénz a hivatásos fegyvereseknek, a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékkal megemelt fizetése.

Amikor a háború és Ukrajna finanszírozásáról beszélünk, akkor nemcsak egy külpolitikai eseményről, hanem egyben belpolitikai tétről is beszélünk:

ezeknek a pozitív intézkedéseknek a megőrzése miatt is fontos a most indult nemzeti petíció, hiszen Európa más országaiban Ukrajna támogatása miatt jelentős megszorításokat hajtottak végre és ugyanerre készül itthon a Tisza Párt is.

Az, hogy februárban jelentős többletforrás jut egy átlagos magyar családhoz, komoly eredmény egy olyan bizonytalan környezetben, ahol számos más európai országban megszorításokat hajtanak végre. Több európai országban is háborús készülődés folyik, továbbá rengeteg pénzt ölnek Ukrajna és a háború finanszírozására.

Bármennyire is igyekszik tagadni az ellenzék itthon, Európa militarizációja és felkészítése egy Oroszországgal szembeni nyílt háborúra valós jelenség, sőt, a NATO főtitkára és parancsnokai erről már nyíltan beszélnek sajtónyilatkozataikban. Mindez jelentős pénzbe kerül az európai polgároknak.

Németországban például a Tisza testvérpártja vezette kormány meghirdette a hadsereg százmilliárd eurós nagyságrendű fejlesztését, Friedrich Merz német kancellár tavaly május 14-én az első kormánynyilatkozatban kijelentette: „A szövetségi kormány minden szükséges pénzügyi eszközt a Bundeswehr rendelkezésére bocsát, hogy konvencionális szempontból Európa legerősebb hadseregévé váljon”. Emellett a német szövetségi parlament december 5-én jóváhagyta a katonai szolgálat reformját is. A szolgálat továbbra is önkéntes, azonban a 2008 után született fiatal férfiaknak ismét kötelezően meg kell jelenniük a sorozásokon, hogy felmérjék az alkalmasságukat. Így, remélik, a Bundeswehr létszáma 2035-re körülbelül 460 ezer aktív katonára és tartalékosra bővülhet. Mindezek következtében jelentős megszorítások bevezetését tervezik Németországban, a nyugdíjkorhatárt is emelnék, egyes jóléti kiadásokat pedig megnyirbálnak.