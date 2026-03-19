Orbán ViktorBrüsszelUkrajnaTiszaorosz-ukrán háború

Orbán Viktor az RTL-nek: Nincs ezen mit vizsgálgatni + videó

Orbán Viktor Brüsszelben arról beszélt, hogy szerinte egyértelmű a Tisza Párt ukránpártisága, amit azzal indokolt, hogy európai parlamenti képviselőik ukrán mezt viselnek. A miniszterelnök egy RTL-es kérdésre reagálva hangsúlyozta: nincs mit vizsgálni abban az ügyben, hogy ukrán zászló jelent meg a Tisza Párt március 15-i rendezvényén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 12:24
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozója előtt Brüsszelben 2026. március 19-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Az RTL értetlenkedett, Orbán Viktor segített! – írja bejegyzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője egy videót is megosztott közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren 2026. március 16-án
Nincs ezen mit vizsgálgatni

 – mondja a felvételen a miniszterelnök az RTL riporterének. 

Drák Dániel úgy fogalmazott, hogy „a Tiszát támogató RTL-es riporter nem érti, hogy Orbán Viktor miért állítja a Tiszáról, hogy ukránpártiak. A miniszterelnök szerinte frappáns választ adott.

A Tisza Párt európai parlamenti képviselői itt szoktak ülni ukrán mezben. Hát ők ukrán mezben vannak, nem mi adtuk rájuk. Tehát az, hogy ők ukránpártiak, ukrán mezt hordanak otthon, vagy nyilvánosan ukrán zászlót lengetnek, az szerintem minden magyar számára nyilvánvaló, nincs ezen mit vizsgálgatni

 – hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

