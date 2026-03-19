Orbán Viktor az RTL-nek: Nincs ezen mit vizsgálgatni + videó

Az RTL értetlenkedett, Orbán Viktor segített! – írja bejegyzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője egy videót is megosztott közösségi oldalán.
Nincs ezen mit vizsgálgatni
– mondja a felvételen a miniszterelnök az RTL riporterének.
Drák Dániel úgy fogalmazott, hogy „a Tiszát támogató RTL-es riporter nem érti, hogy Orbán Viktor miért állítja a Tiszáról, hogy ukránpártiak. A miniszterelnök szerinte frappáns választ adott.
A Tisza Párt európai parlamenti képviselői itt szoktak ülni ukrán mezben. Hát ők ukrán mezben vannak, nem mi adtuk rájuk. Tehát az, hogy ők ukránpártiak, ukrán mezt hordanak otthon, vagy nyilvánosan ukrán zászlót lengetnek, az szerintem minden magyar számára nyilvánvaló, nincs ezen mit vizsgálgatni
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
