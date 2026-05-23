Donald TrumpIránEgyesült Államokmegállapodás

Trump sejtelmesen beszélt egy iráni megállapodásról

Az amerikai elnök nemrég megszólalt az Iránnal folytatott tárgyalásokról, jelezte, hogy előrelépés történt. Donald Trump ennél több részletet nem akart elárulni, azonban hangsúlyozta, hogy csak az Egyesült Államok követeléseinek teljesülése esetén hajlandó megállapodást kötni.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 22:16
Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az amerikai elnök egyúttal jelezte, hogy az Egyesült Államok továbbra sem fog engedni a követeléseiből. „Csak olyan megállapodást írok alá, amelyben mindent megkapunk, amit akarunk” – mondta. Esmaeil Bakaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője szombaton az állami televíziónak elmondta, hogy az elmúlt héten az amerikai és iráni álláspontok közeledtek egymáshoz, de figyelmeztetett, hogy ez nem jelenti azt, hogy kulcsfontosságú kérdésekben megállapodásra jutottak. 

Bakaei azt nyilatkozta, hogy a memorandum véglegesítésén dolgoznak, így 30-60 napon belül további tárgyalásokra kerülhet sor, „és végül létrejöhet a végleges megállapodás”.

Eközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter óvatosan optimista volt szombati indiai látogatása során, és azt mondta, hogy a hétvégén frissítések érkezhetnek. A külügyminiszter hangsúlyozta az Egyesült Államok azon álláspontját is, hogy Iránnak nem szabad atomfegyverhez jutnia, és beszélt a Hormuzi-szoros iráni vámok nélküli újranyitásáról.

„Az országnak át kell adnia a magasan dúsított uránját is” – mondta.

Az új lendület érzése azután jött, hogy a hangulat Washingtonban éppen megromlani látszott, miután névtelen tisztviselők pénteken tájékoztatták az amerikai médiát, hogy a kormányzat újabb katonai csapásokra készül, bár végleges döntés még nem született, a fentiek alapján pedig könnyen lehet, hogy már nem is lesz rájuk szükség. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Hormuzi-szoros körüli patthelyzet olyan világgazdasági láncreakciókat indít el, amit unokáink is emlegetni fognak

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
