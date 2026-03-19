Idegállapotban vagyunk, Péter!

Apróság, tulajdonképpen lényegtelen is, de pár hete valami olyasmit ígért a Nemzet Lehallgatótisztje, hogy: „Nekünk nem lesznek plakátjaink, mert az vizuális környezetszennyezés.” Már akkor furcsállottam e vállalását, hiszen

egy narcisztikus ember létezésének célja és értelme, hogy önmaga dicsfényében fürdőzhessen, önmagában gyönyörködhessen. Miért hagyná hát ki a választási kampányt, ezt a ritkán adódó, remek lehetőséget, hogy teleszórja az országot önmagával meg a formatervezett búrájával? Na ugye. Végül nem is hagyta ki.

Pár nappal az ígérete után elkezdték földíszíteni Magyar Péterrel a hont. Minden bizonnyal már az ígéret elhangzásának pillanatában kinyomtatva, stócban álltak a plakátjai a raktárakban. A mi környékünkre is került belőlük pár száz, elugrani sem lehet előlük. Jártunkban-keltünkben néz le ránk a Kistérségi Adonisz, a szavazatunkat kunyerálva. Kunyeráljon, nézzen, ezzel nincs baj, ilyen a kampány.

És az is csupán lábjegyzet, hogy Péterkének az összes tiszás plakáton ott kell virítania, neki mindenképpen be kellett furakodnia a hót ismeretlen jelöltjei mellé – részben talán pont azért, mert amazok hót ismeretlenek. És azok is maradnak, hiszen fővesztés terhe mellett le vannak tiltva mindenféle nyilatkozatról. Élőlánc, asszonykórus és szekuriti emberek gyűrűje oltalmazza őket, nehogy valami ökörséget mondjanak. (Ami olykor ennek ellenére is megesik. A minap az egyik Zala vármegyei tiszás jelöltet, bizonyos Nagy Mártát kérdezte Gulyás Márton főpartizán, hogy gyógyszerészként milyen konkrét javaslatai lesznek majd a törvényhozásban gyógyszerárügyben, szegény Márta meg csak annyit tudott kinyögni, hogy ez jó kérdés...)

Szóval az összes tiszás plakátról két arc tekint le ránk. Egyet fizet, kettőt kap. Vagy ahogyan a módszerváltás előtti rendőrviccben: „Miért járnak a rendőrök párban? Mert az egyik tud írni, a másik meg olvasni.” Mondjuk, a tiszás jelölteknek egyik sem szükséges. Ők csak egy nárcisz bosszúhadjáratának biodíszletei. „Kólásdobozok”, „fakockák”, „agyhalott Soros-ügynökök”.

Kissé elkalandoztunk. Magyar Péter „vizuális környezetszennyezés” elleni fölszólalásával indítottunk, amiről aztán fél pillanat alatt kiderült, hogy ugyanannyit ér, mint az összes többi mondata. Fabatkát sem. Ilyen kampányt még tényleg nem láttunk. Bár a nosztalgia képes elfátyolozni emlékeinket, megszépíteni a múltat, de

ilyen nagyüzemi, szisztematikus, beteges hazudozáshoz, mint amilyet Magyar Péter elővezet, még nem volt balszerencsénk. Gyurcsány is csupán ártatlan ipari tanuló volt hozzá képest. És ami a legletaglózóbb, az a teljes következmények nélküliség.

Ahogyan a Tisza nevű gyűlöletszekta hívei rituálisan kántálják vezérük marhaságait, és nemhogy mi, de még a tiszás szaksajtó időközönkénti figyelmeztetései sem képesek kizökkenteni őket katatón révületükből.