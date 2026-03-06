idezojelek
Vélemény

Az igazság a patrióta oldalon van

ELEMZŐI HANGERŐ – Visszafelé sült el Zelenszkij és Magyar Péter terve, amivel ellátási zavart okozott volna.

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
Cikk kép: undefined
olajblokkolászsarolás bűntettvezeték 2026. 03. 06. 4:40
Fotó: Martin Divisek
0

Már csak pár hét van a választásig, felpörögtek az események, ugyanakkor a közel-keleti háború alaposan átalakította a politikai napirendet és akár sorsdöntő is lehet az április 12-i választás szempontjából. Az újabb háború ugyanis főleg az energia ügyében felhívta a figyelmet arra, hogy mekkora kockázatokkal járna a Zelenszkijjel összejátszó Tisza Párt, amely támogatja a Barátság kőolajvezeték elzárását is. Zelenszkij és Magyar Péter akciója azonban visszájára sülhet el. Nézzük, hogy miért!

Már több hete téma a Barátság kőolajvezeték ügye, amelyet az ukránok teljesen nyilvánvalóan politikai okokból zártak el. Ugyan többször is megígérték, hogy napokon belül újraindítják, azonban ez sima hazudozásnak minősült, maga az ukrán elnök tette világossá, hogy nem áll szándékukban újraindítani. Zelenszkij nem is titkolta ennek okát: azt akarja, hogy Orbán Viktor megbukjon és Magyar Péter kerüljön kormányra.

Ha mindez nem lett volna elég, a múlt hétvégén kirobbant az iráni háború is, ami rövid időn belül egy egész Közel-Keletet érintő háborús konfliktussá szélesedett. Ennek hatása pillanatok alatt begyűrűzött Európába, azonnal elkezdtek emelkedni az energiaárak, rá­adásul a LNG és kőolaj-kitermelés és -szállítás is azonnal leállt, ami súlyos problémákat okozhat a fűtési szezon után a tartalékaikat teljesen felélő európai országoknak. Zárójelben jegyzem meg: most pont annak az energiaforrásnak ment fel az ára és éppen annak a szállítása került veszélybe, amellyel az olcsó orosz energiát váltották volna ki az európai országok.

Összességében tehát egy ilyen intenzív és zűrös geopolitikai környezetben vagyunk, ha Lázár János szavaival szeretnénk élni, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy megbolondult körülöttünk a világ. Az ukránok zsarolásra használják fel a Barátság kőolajvezeték elzárását, összejátszik velük Brüsszel és a Tisza Párt, emellett a közel-keleti konfliktus is komoly energiaválságot eredményezhet a világban, ami miatt még inkább felértékelődik az olcsó orosz energia szerepe hazánk számára. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy Orbán Viktor kitart az olcsó orosz energia mellett, amellyel Magyarországon biztosítható a rezsicsökkentés és az, hogy ne legyen ezer forint a benzin literenkénti ára. Mindezek fényében nem meglepő, hogy azok az érdekkörök, amelyek azt akarják, hogy Magyarország adja be a derekát, képviseljen egy háborúpárti álláspontot és támogassa Ukrajna uniós tagságát, éppen az energia terén támadják hazánkat. Zelenszkij teljesen világosan politikai okok miatt zárta el a Barátság kőolajvezetéket, Brüsszellel összejátszva akarnak ellátási hiányt kialakítani Magyarországon, amiből reményeik szerint a Tisza profitálhat majd.

És hogy mit csinál mindeközben Magyar Péter? Hosszú napokig hallgatott, majd cinikus módon reagált a helyzetre, egyszer sem ítélte el az ukrán zsarolást, egyre nyilvánvalóbb módon üzeni, hogy ő bizony abban érdekelt, hogy az ukránok zsarolása sikert arasson.

Nem túl komplikált a tervük: ellátási zavart kialakítani Magyarországon, amelynek következtében az emberek elégedetlenek lesznek és inkább a Tisza pártra szavaznak. Ugyanakkor éppen a visszájára sült el Magyar Péter és Zelenszkij terve, amit a Donald Trumpnak is dolgozó és kifejezetten pontos McLaughlin & Associates amerikai kutatócég friss kutatása is alátámaszt. Eszerint ugyanis Magyar Péter ebben a kulcsfontosságú nemzeti ügyben a magyarok többsége szerint a rossz oldalt választotta.

A magyarok jelentős része ugyanis nem ért egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan leállítsa a Magyarország felé irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. 

A megkérdezettek 69 százaléka ellenezte ezt a lépést, míg 22 százalék támogatta Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij álláspontját. A felmérés szerint a magyar választók többsége – 61 százalék – azzal sem ért egyet, hogy az Európai Unió döntése értelmében – melyet támogat a Tisza – április 15-től végleg megszűnjön az orosz olaj- és gázszállítás Magyarország irányába. Ezzel a lépéssel a megkérdezettek 31 százaléka értett egyet. A felmérés szerint a magyarok 69 százaléka nem lenne hajlandó felárat fizetni az energiaellátás azonnali leválasztásáért az orosz forrásokról. Ez a gyakorlatban akár literenként ezer forintos benzinárat, illetve a jelenlegi gázszámlák kétszeresét vagy háromszorosát jelenthetné. A megkérdezettek mindössze 18 százaléka osztja Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontját.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fenti számok értelmében a kutatást végző John McLaughlin szerint Volodimir Zelenszkij Magyarországgal szembeni ellenséges fellépése és büntetőintézkedése végső soron visszafelé sült el Magyar Péter számára, és további okot adhat a választóknak arra, hogy a következő választáson ismét Orbán Viktort válasszák miniszterelnöknek. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a kutatás szerint egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP nyerne. A Fidesz–KDNP 43 százalékon, a Tisza Párt 37 százalékon, a Demokratikus Koalíció öt százalékon, a Mi Hazánk Mozgalom öt százalékon, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig három százalékon áll.

A felmérésből világosan látszik, hogy a magyarok többsége nem szereti azokat a politikai erőket, amelyek egy nemzeti kérdésben a magyarok érdekei helyett külföldi érdekeket szolgálnak. Ráadásul a mostani bizonytalan környezetben felértékelődik Orbán Viktor tapasztalata is, ami komoly versenyelőny számára Magyar Péterrel szemben. Elég csak visszagondolni, nincsenek könnyű évek a hátunk mögött, az elmúlt egy évtizedben volt migrációs válság, kitört egy világméretű járvány, kitört az orosz–ukrán háború a szomszédunkban, energiaválság sújtotta Európát, most pedig a közel-keleti háborúnak lehetnek beláthatatlan következményei Magyarországra nézve. Az ilyen nehéz időszakokban mindig felértékelődik azoknak a vezetőknek a szerepe, akiknek nagy tapasztalatuk van, továbbá határozottan képviselik a nemzeti érdekeket.

Orbán Viktor pont egy ilyen vezető, hiszen ő sikeresen és hatékonyan reagált a migrációs válságra, Európában egyedül képviselt békepárti álláspontot, az dráguló európai energiaárak közepette kitartott az olcsó orosz energia mellett. Nem véletlenül a Fidesz kampányszlogenje is az, hogy Orbán Viktor a biztos választás, aki higgadt és tapasztalt államférfiként képes egy ilyen bonyolult geopolitikai környezetben is irányt mutatni és kormányozni az országot.

A mostani helyzetben is azonnal megtalálta a kiutat: határozottan reagált az ukrán zsarolásra, megtette a szükséges ellenlépéseket, azonnal tárgyalt Szerbiával, akik segítenek az üzemanyag-ellátásban, emellett a Mol elkezdte az alternatív beszerzési lehetőségek feltárását, továbbá Szijjártó Péter Moszkvába is elutazott az energiaellátás ügyében tárgyalni. Ugyancsak fontos, hogy a nemzeti oldal sem tűri csendben a dolgot, így a Nemzeti Ellenállás Mozgalom ma délutánra tüntetést szervezett az ukrán nagykövetség elé.

Magyar Péter vélhetően már nagyon jól tudja, hogy visszájára sült el a terve, emiatt hoznak ki újabbnál újabb manipulatív kutatásokat. Ennek egyik állatorvosi lova a Medián, mely céggel kapcsolatosan részletesen bemutattam, hogyan manipulálják a közvéleményt. 

Míg a valóságban 36-36 százalékot mértek, addig a nyilvános kutatásban 40-33 százalékot hoztak ki a Tisza javára. Ezekkel a kutatásokkal az a céljuk, hogy legitimálják azt a politikát, amit Magyar Péter képvisel, ezzel akarják elfedni, hogy együttműködik az ukránokkal a magyarok érdekeivel szemben. A választásig hátralévő napokban nagyon sok ilyen manipulatív kutatásra számíthatunk, amelyeknek az is a célja, hogy elbizonytalanítsa a jobboldali szavazókat.

Nem szabad azonban bedőlni nekik, hiszen az igazság egyértelműen a patrióta oldalon van, ezt az elmúlt napok eseményei is világosan bemutatták. Dolgozni kell, mozgósítani és kampányolni. Ahogy Orbán Viktor is mondta, ha a meló el van végezve, a győzelem is meglesz április 12-án.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekolaj

Az igazság a patrióta oldalon van

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekszekta

Egy következmények nélküli szekta

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A Tisza-agymosás módszertana

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyerekkereskedelem

Epstein és a rothadó világelit

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu