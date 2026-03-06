Az igazság a patrióta oldalon van

Már csak pár hét van a választásig, felpörögtek az események, ugyanakkor a közel-keleti háború alaposan átalakította a politikai napirendet és akár sorsdöntő is lehet az április 12-i választás szempontjából. Az újabb háború ugyanis főleg az energia ügyében felhívta a figyelmet arra, hogy mekkora kockázatokkal járna a Zelenszkijjel összejátszó Tisza Párt, amely támogatja a Barátság kőolajvezeték elzárását is. Zelenszkij és Magyar Péter akciója azonban visszájára sülhet el. Nézzük, hogy miért!

Már több hete téma a Barátság kőolajvezeték ügye, amelyet az ukránok teljesen nyilvánvalóan politikai okokból zártak el. Ugyan többször is megígérték, hogy napokon belül újraindítják, azonban ez sima hazudozásnak minősült, maga az ukrán elnök tette világossá, hogy nem áll szándékukban újraindítani. Zelenszkij nem is titkolta ennek okát: azt akarja, hogy Orbán Viktor megbukjon és Magyar Péter kerüljön kormányra.

Ha mindez nem lett volna elég, a múlt hétvégén kirobbant az iráni háború is, ami rövid időn belül egy egész Közel-Keletet érintő háborús konfliktussá szélesedett. Ennek hatása pillanatok alatt begyűrűzött Európába, azonnal elkezdtek emelkedni az energiaárak, rá­adásul a LNG és kőolaj-kitermelés és -szállítás is azonnal leállt, ami súlyos problémákat okozhat a fűtési szezon után a tartalékaikat teljesen felélő európai országoknak. Zárójelben jegyzem meg: most pont annak az energiaforrásnak ment fel az ára és éppen annak a szállítása került veszélybe, amellyel az olcsó orosz energiát váltották volna ki az európai országok.

Összességében tehát egy ilyen intenzív és zűrös geopolitikai környezetben vagyunk, ha Lázár János szavaival szeretnénk élni, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy megbolondult körülöttünk a világ. Az ukránok zsarolásra használják fel a Barátság kőolajvezeték elzárását, összejátszik velük Brüsszel és a Tisza Párt, emellett a közel-keleti konfliktus is komoly energiaválságot eredményezhet a világban, ami miatt még inkább felértékelődik az olcsó orosz energia szerepe hazánk számára. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy Orbán Viktor kitart az olcsó orosz energia mellett, amellyel Magyarországon biztosítható a rezsicsökkentés és az, hogy ne legyen ezer forint a benzin literenkénti ára. Mindezek fényében nem meglepő, hogy azok az érdekkörök, amelyek azt akarják, hogy Magyarország adja be a derekát, képviseljen egy háborúpárti álláspontot és támogassa Ukrajna uniós tagságát, éppen az energia terén támadják hazánkat. Zelenszkij teljesen világosan politikai okok miatt zárta el a Barátság kőolajvezetéket, Brüsszellel összejátszva akarnak ellátási hiányt kialakítani Magyarországon, amiből reményeik szerint a Tisza profitálhat majd.

És hogy mit csinál mindeközben Magyar Péter? Hosszú napokig hallgatott, majd cinikus módon reagált a helyzetre, egyszer sem ítélte el az ukrán zsarolást, egyre nyilvánvalóbb módon üzeni, hogy ő bizony abban érdekelt, hogy az ukránok zsarolása sikert arasson.

Nem túl komplikált a tervük: ellátási zavart kialakítani Magyarországon, amelynek következtében az emberek elégedetlenek lesznek és inkább a Tisza pártra szavaznak. Ugyanakkor éppen a visszájára sült el Magyar Péter és Zelenszkij terve, amit a Donald Trumpnak is dolgozó és kifejezetten pontos McLaughlin & Associates amerikai kutatócég friss kutatása is alátámaszt. Eszerint ugyanis Magyar Péter ebben a kulcsfontosságú nemzeti ügyben a magyarok többsége szerint a rossz oldalt választotta.

A magyarok jelentős része ugyanis nem ért egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan leállítsa a Magyarország felé irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.

A megkérdezettek 69 százaléka ellenezte ezt a lépést, míg 22 százalék támogatta Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij álláspontját. A felmérés szerint a magyar választók többsége – 61 százalék – azzal sem ért egyet, hogy az Európai Unió döntése értelmében – melyet támogat a Tisza – április 15-től végleg megszűnjön az orosz olaj- és gázszállítás Magyarország irányába. Ezzel a lépéssel a megkérdezettek 31 százaléka értett egyet. A felmérés szerint a magyarok 69 százaléka nem lenne hajlandó felárat fizetni az energiaellátás azonnali leválasztásáért az orosz forrásokról. Ez a gyakorlatban akár literenként ezer forintos benzinárat, illetve a jelenlegi gázszámlák kétszeresét vagy háromszorosát jelenthetné. A megkérdezettek mindössze 18 százaléka osztja Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontját.