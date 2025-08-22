Az Ukrajna által végrehajtott támadás a Barátság kőolajvezeték ellen új szintre emelte a magyar–ukrán feszültséget. A vezeték, amelyen keresztül orosz olaj érkezik Magyarországra és Szlovákiába, kulcsfontosságú az egész térség ellátásában. A támadás időzítése nem véletlen: Budapest az év eleje óta egyértelműen jelezte, hogy nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, ezzel pedig nyíltan szembement Kijev terveivel.

Ukrajna támadása a Barátság vezeték ellen nyomásgyakorlás Orbán Viktor vétójára, amely megakasztotta a csatlakozási tárgyalásokat

Fotó: AFP

A forrás szerint „eddig Kijev tartózkodott a Barátság elleni csapásoktól – elsősorban azért, hogy ne rontsa végleg a kapcsolatokat Magyarországgal. De Orbán új iránya nem hagyott számunkra választási lehetőséget”. Ez a mondat világosan mutatja, hogy a támadás politikai eszközként szolgált, nem pedig katonai szükségszerűségből történt.