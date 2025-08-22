Elérkezhetett, amitől Zelenszkij rettegett

Katie Livingstone amerikai újságíró szerint Valerij Zaluzsnij volt tábornok kampánycsapatot szervez az ukrán elnök ellen. Ezzel elérkezhetett az, amitől Volodimir Zelenszkij a legjobban félt – írja az Origo.

Zelenszkij nem hiába tartott Zaluzsnijtól Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az újságíró beszámolója szerint Valerij Zaluzsnij volt tábornok és a jelenlegi brit nagykövet régóta építi magát a háttérben az ukrán elnökkel szemben egy londoni főhadiszálláson.

Zelenszkij lehetséges utódjaként már többször elhangzott a volt ukrán tábornok neve.

Korábban még csak névtelen források alapján írtak róla, hogy az ukrán elnök elmozdításáról már a legmagasabb szinteken zajlanak egyeztetések. Most úgy fest, ezek az információk igazak lehettek, legalábbis Livingstone szerint.

A kampánycsapat toborzása és Zaluzsnij elnöki szerepre való felkészítése egyébként érthető okok miatt nem a nyílt színen történik. Ennek az egyik oka, hogy Zaluzsnij jelenleg nagyköveti tisztséget tölt be. A másik oka azonban, hogy Ukrajnában feltehetőleg nem egy átlagos választást fognak tartani, így pedig a kampányt sem lehet a hagyományos módszerekkel folytatni.

Zaluzsnij leginkább háttérbeszélgetéseken és diplomáciai eseményeken igyekszik magát promotálni.

A hírek szerint egyébként Donald Trump amerikai elnök alaszkai tárgyalása óta a diplomáciai események felgyorsultak, így a kampánycsapat is a gázra lépett, hogy Zaluzsnij készen álljon, amikor elérkezik az idő.

Zelenszkij rémálmai a csapatban

Az ukrán elnöknek van mitől tartania, már ami az ellenfele személyét és kampánycsapatát illeti. A hírek szerint ugyanis több, Zelenszkij ellen nyíltan is kiálló személy kapott helyet Zaluzsnij csapatában.

A színfalak mögött az igazi mozgatóerő a hírek szerint a tapasztalt ellenzéki politikus, Viktorija Szjumar, az Európai Szolidaritás párt tagja.

Ami azonban ennél is beszédesebb: Polina Liszenko, a Dezinformációs Központ korábbi vezetője és a NABU korrupcióellenes ügynökség jelenlegi helyettes vezetője is helyet kapott Zaluzsnij mellett mint nemzetközi kapcsolattartó.

Mint ismeretes, Volodmir Zelenszkij nemrég fel akarta számolni a NABU működését olyan formában, hogy az addig független szervezetet az ukrán főügyészség alá helyezte egy törvénnyel. Az indok akkor az orosz kémek eltávolításának a szükségessége volt. Az akció azonban visszafelé sült el, miután mind a nemzetközi partnerek, mind pedig az ukrán társadalom felháborodott a törvény kapcsán, így végül Zelenszkij kénytelen volt megfutamodni és visszavonni azt. Ennek ellenére, amennyiben igaz, úgy üzenet értékű lehet Liszenko részvétele Zaluzsnij csapatában.

Borítókép: Valerij Zaluzsnij (Fotó: AFP)