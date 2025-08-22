Orbán ViktorUkrajnaDonald Trump

Donald Trump kiakadt az ukránokra

Orbán Viktor levélben tájékoztatta az amerikai elnököt a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokról. Donald Trump dühös lett a hírek hallatán és támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 20:10
Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
Az amerikai elnök a hírek szerint dühbe gurult, miután olvasta Orbán Viktor levelét. A magyar miniszterelnök arról tájékoztatta Donald Trumpot, hogy habár hazánk árammal és benzinnel támogatja Ukrajnát, ők mégis az energiabiztonságunkat veszélyeztetik – írja az Origo.

Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort
Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Viktor – nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg Szlovákiának

– írta az amerikai elnök, aki egyúttal barátjának is nevezete a magyar miniszterelnököt. 

Orbán Viktor levelében beszámolt róla, hogy közvetlenül Trump elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti alaszkai találkozója előtt Ukrajna dróntámadásokat hajtott végre az orosz területen található olajvezeték ellen. Habár a vezetéket akkor megjavították, nem sokkal később újabb ukrán támadás történt. 

Magyarország és Szlovákia is felszólította Brüsszelt, hogy avatkozzon közbe a vezeték elleni csapás ügyében, pénteken küldött levelükben pedig figyelmeztettek: az ellátás öt napra is szünetelhet.

Brüsszelnek meg kell értenie: ők az Európai Bizottság, nem az ukrán bizottság!

 – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az eset kapcsán.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

