Szijjártó Péter: Ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Szijjártó Péter közösségi oldalán üzent. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt! – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

Szijjártó Péter Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belarusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!

Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Nem fog menni!

Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük! – írta.

Néhány napja is arról számoltunk be, hogy Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, aminek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. „Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!” – írta bejegyzésében akkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A magyar kormány a kezdetektől hangsúlyozza, hogy az energiaszállítások célponttá tétele a háború veszélyes eszkalációját jelenti, amelynek Magyarország sem katonailag, sem gazdaságilag nem kíván részese lenni.

A külügyminiszter szavai szerint a történtek is azt bizonyítják, hogy a háború következményei egyre súlyosabban érintik Európát, ezért mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség.

A Barátság kőolajvezeték (oroszul: „Druzsba”) a világ egyik legnagyobb kőolajszállító rendszere, amelyet a Szovjetunió épített ki az 1960-as években, hogy az orosz olajat eljuttassa Közép- és Kelet-Európába.

A több mint négyezer kilométer hosszú vezeték Oroszországból indul, majd Belarusszián és Ukrajnán keresztül két fő ágra válik: az egyik Lengyelország és Németország felé, a másik pedig Szlovákia, Magyarország és Csehország irányába szállít olajat.

Magyarország kőolajimportjának döntő többsége ma is ezen a vezetéken keresztül érkezik, ezért stratégiai jelentőségű az ország energiabiztonsága szempontjából. Az utóbbi hónapokban azonban a háborús cselekmények miatt a vezeték többször is támadás célpontjává vált, fennakadásokat okozva az ellátásban.