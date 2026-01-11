filmRomy SchneiderkönyvkönyvrecenzióAlain Delonfrancia film

A férfi, akit mindenki imádott, de senki sem ismert igazán – Alain Delon titkai

Amikor Alain Delon 2019-ben meghatottan átvette a cannes-i filmfesztiválon a tiszteletbeli Arany Pálma-díjat, elsősorban a közönségnek mondott köszönetet. Bernard Pascuito Alain Delon – A nyughatatlan című kötetét elolvasva már nem is csodálkozunk ezen. Olyan életet élt, amilyet magának teremtett, és soha nem bánkódott semmin. Mi pedig örülhetünk, hogy alakításai és filmjei örökké velünk maradnak.

Kató Lenke
2026. 01. 11. 17:00
Alain Delon és Romy Schneider A medence című filmben Forrás: Instagram
Szeptemberben lett volna kilencvenéves Alain Delon, a francia filmművészet legendája, a „szamuráj”, akire sokszor hivatkoznak úgy, mint minden idők legszebb férfiszínészére. Bernard Pascuito a Trubadúr Könyvek Kiadónál megjelent kötetében ennél is távolabbra merészkedik: egyenesen műalkotásnak nevezi az egykori filmcsillagot. Viszont a könyvében túltekint a színész fizikai adottságain, így megismerjük azt a szűnni nem akaró erőt, akaratot és lelkesedést, amivel az életét élte.

Alain Delon
Alain Delon acélos tekintette A szamurájban

Alain Delon nem szerette a gyengeséget, szerinte az bűn és a bátorság hiánya. Így ő soha nem félt belevágni új feladatokba, még ha ezek neki többlet energiaráfordítással is jártak. Nemhiába szerepel a francia újságíró művének címében a nyughatatlan szó, Delon valóban az volt. 

Kiborította a tétlenség, a középszerűség, a tétovázás és a kétkedés. Érdekes, hogy az art deco királynője, Tamara de Lempicka is ugyanezeket az elveket vallotta. Talán ez lehet a zseniális, önmagukat a saját erejükből és akaratukból világhírűvé tevő alkotók egyik fő jellemvonása.

 

Alain Delon igazi filmikonná emelkedett, de belül megmaradt sebezhető embernek

A kötet legelején a szerző köszönetet mond Jean-Francois Delonnak, Alain szeretett öccsének, akivel Pascuito sokat beszélgetett könyve hőséről. 

A hallott emlékek és anekdoták tömkelegéből pedig kirajzolódott Delon igazi arca, a ragyogás mögött meghúzódó sebezhető emberé, aki élete végéig küzdött gyermekkorának mélyen beleivódott eseményeivel, a férfié, aki a zárkózottság és a szenvedélyes életszeretet kettősségének megtestesítője.

 

French actor Alain Delon attends the Grand Journal TV show, on May 13, 2010 in Cannes, southeastern France, during the Cannes International Film Festival. AFP PHOTO LOIC VENANCE
Mikor a cannes-i filmfesztiválon átvette a tiszteletbeli Arany Pálma-díjat, elsősorban a közönségnek mondott köszönetet. Fotó: AFP

Az Alain Delon – A nyughatatlan kötet kronológiai sorrendben halad végig a színészlegenda életén. Megismerhetjük gyerekkorát, indokínai „kalandjait”, majd a hazatérését követő kicsapongó, a párizsi alvilág közelében töltött időszakot, amely már-már annak a veszélyével fenyegetett, hogy fiatalemberként elkallódik. De akadt olyan nő, aki ezt nem hagyta. Jellemző „műalkotásunk” életére, hogy elbűvölt nők sietnek a segítségére – nekik is köszönhető, hogy színész lesz.

A francia legenda és egyetlen felesége, Nathalie Delon

A könyvet olvasva óhatatlanul feljegyezzük magunknak a filmremekeket, amelyekben megmutatta tehetségét, mint a Ragyogó napfény, a Rocco és fivérei, A szamuráj, a Kalandorok és a Borsalino, így újra tudjuk ezeket nézni. 

Közben pedig megismerhetjük kapcsolatát a kor nagy rendezőivel, sztárjaival, és gyakran viharos szerelmi viszonyainak hátterét Romy Schneiderrel, Nathalie Delonnal, Mireille Darckal és Rosalie van Breemennel.

A két jó barát, aki azért legalább egyszer összekapott: Alain Delon és Jean-Paul Belmondo. Forrás: Borsalino

A könyv nem emeli piedesztálra Alain Delont, azonban nem célja a bulvár aljas hazugságainak a bemutatása sem. A kötetben leírtak a kutatómunkával feltárt tényeken és a filmsztár öccsének, szerelmeinek és barátainak emlékein alapszik. Továbbá tisztázza utolsó évének és gyerekei botrányos viselkedésének a körülményeit is.

 

