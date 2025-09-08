Budapesti Klasszikus Film MaratonLuc BessonAlain Delon

Alain Delon-, Luc Besson- és Christopher Lambert-filmek óriásvásznon

Jövő héten újra kinyit a legnagyobb szabadtéri mozi a Szent István-bazilika előtt. A Nemzeti Filmintézet szervezésében megvalósuló Budapesti Klasszikus Film Maratonon szeptember 16–21. között négy közönségkedvenc alkotást lehet megnézni a téren felállított óriásvásznon. Felejthetetlen francia krimi Alain Delonnal, Luc Besson sokat idézett, neonfényes thrillere Christopher Lamberttel, egy megunhatatlan magyar vígjáték és a 80-as évek zenés kultfilmje várja a nézőket az ingyenes esti vetítéseken.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 16:08
A  Budapesti Klasszikus Filmmaratonon ingyenesen megtekinthető filmek sorát A szamuráj című neonoir remekmű nyitja, amiben a jeges tekintetű Alain Delon csendes, magányos bérgyilkost alakíthatott Jean-Pierre Melville kamerája előtt. A második estén a Luc Besson által rendezett Metró révén, és a főhőst megformáló búzaszőke Christopher Lamberttel merülhetünk el a párizsi alagútrendszer különös alakoktól hemzsegő világában. A film elképesztő látványvilágát Alexandre Trauner, azaz Trauner Sándor alkotta meg. Pénteken a száz éve született Makk Károly felújított, örökzöld romantikus vígjátéka, a Liliomfi szórakoztatja a közönséget, míg szombaton a magyar származású forgatókönyvíró, Joe Eszterhas tollából született, és a 80-as évek életérzését, diszkóhangulatát megragadó zenés film, a Flashdance zárja a programot.

Budapesti Klasszikus Film Maraton
A Budapesti Klasszikus Film Maraton plakátja

Filmkoncertek is gazdagítják a Budapesti Klasszikus Film Maraton programját

Idén négy vetítés lesz élvezhető élő zenei kísérettel. Darvas Ferenc zongorajátékával lehet megnézni a Francia Intézetben az 1929-ben készült Sao Paulo, egy nagyváros szimfóniája című dokumentumfilmet szeptember 17-én, a rá következő napon pedig a Budapestre és a Wachau festői völgyébe kalauzoló, 1910-ben rögzített felvételekből álló Utazás vízen és levegőben Közép-Európában több mint 100 évvel ezelőtt című alkotást. 

Két este is megtekinthető lesz A csend hangja elnevezésű zenei program a Budapest Music Centerben: az 1906–1920 között készült, rövid némafilmekből összeállított Fantasztikus virágok, a Miss Harry, a kígyónő, valamint az Ábránd és valóság című némafilmek nézhetők különleges zenei aláfestés mellett Fekete Kovács Kornél, Gőz László, Fenyvesi Márton és Dés András közreműködésével. 

A Francia Intézetben pedig a fesztivál zárónapján, szeptember 21-én vasárnap lehet részt venni A csend hangja vetítésén, ahol Darvas Kristóf kíséri zongorán a varázslatos mozgóképeket.

A Budapesti Klasszikus Film Maraton kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy a diákok és tanárok is megtapasztalják a mozizás közösségi élményét, valamint felfedezzék a filmművészet időtálló értékeit. 

Huszonhat zárt körű vetítés várja az iskolai csoportokat a fesztiválon, ahol a klasszikus, restaurált filmek vetítéseit beszélgetések és közönségtalálkozók követik az alkotók, szakértők és a Magyartanárok Egyesülete közreműködésével. 

A Nemzeti Filmintézet ezzel a programmal is szeretné támogatni a diákok körében a filmélmények aktív feldolgozását. 

Filmmaratonra hangolva – Klasszikusok a vásznon: szeptember 14-én a Művészetek Palotája vár minden korosztályt a fesztiválra hangoló, egész napos programjára. Ennek részeként három, a hiúságról, a szeretetlenségről és a bátorságról szóló klasszikus magyar bábfilmet is levetítenek. Az 1957-es A didergő király, az 1961-es Szentgalleni kaland és az 1956-os Mese a mihaszna köcsögről című alkotások peregnek a nagyvásznon, majd Dargay Attila örökzöld rajzfilmje, a Szaffi lesz újra nézhető. 

A vasárnapot két lehengerlő filmkoncert zárja: Korda Sándor 1918-ban forgatott, Az aranyember című némafilmje Dubóczky Gergely és a Győri Filharmonikus Zenekar zenei tolmácsolása mellett elevenedik meg, míg Buster Keaton felejthetetlen remekművét, A generálist Szüts Apor és a Budafoki Dohnányi Zenekar új, élő előadásra szánt szimfonikus muzsikáját hallgatva lehet nézni.

A szeptember 16-án kezdődő fesztivál teljes programja elérhető a BKFM honlapján

A vetítéseknek az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi, a Francia Intézet, az Art+ Cinema és a Budapest Music Center ad otthont. A jegyár minden helyszínen egységesen 1000 forint, kivéve a Müpa rendezvénysorozatát, a Budapest Music Centerben rendezett, A csend hangja című filmkoncertet és az NFI Filmarchívum vetítőjének ingyenes programját. 

A Szent István téren a főváros legnagyobb szabadtéri mozija ingyenes vetítésekkel várja a közönséget. 

 

