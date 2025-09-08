Alain Delon-, Luc Besson- és Christopher Lambert-filmek óriásvásznon

A Budapesti Klasszikus Filmmaratonon ingyenesen megtekinthető filmek sorát A szamuráj című neonoir remekmű nyitja, amiben a jeges tekintetű Alain Delon csendes, magányos bérgyilkost alakíthatott Jean-Pierre Melville kamerája előtt. A második estén a Luc Besson által rendezett Metró révén, és a főhőst megformáló búzaszőke Christopher Lamberttel merülhetünk el a párizsi alagútrendszer különös alakoktól hemzsegő világában. A film elképesztő látványvilágát Alexandre Trauner, azaz Trauner Sándor alkotta meg. Pénteken a száz éve született Makk Károly felújított, örökzöld romantikus vígjátéka, a Liliomfi szórakoztatja a közönséget, míg szombaton a magyar származású forgatókönyvíró, Joe Eszterhas tollából született, és a 80-as évek életérzését, diszkóhangulatát megragadó zenés film, a Flashdance zárja a programot.

A Budapesti Klasszikus Film Maraton plakátja

Filmkoncertek is gazdagítják a Budapesti Klasszikus Film Maraton programját

Idén négy vetítés lesz élvezhető élő zenei kísérettel. Darvas Ferenc zongorajátékával lehet megnézni a Francia Intézetben az 1929-ben készült Sao Paulo, egy nagyváros szimfóniája című dokumentumfilmet szeptember 17-én, a rá következő napon pedig a Budapestre és a Wachau festői völgyébe kalauzoló, 1910-ben rögzített felvételekből álló Utazás vízen és levegőben Közép-Európában több mint 100 évvel ezelőtt című alkotást.

Két este is megtekinthető lesz A csend hangja elnevezésű zenei program a Budapest Music Centerben: az 1906–1920 között készült, rövid némafilmekből összeállított Fantasztikus virágok, a Miss Harry, a kígyónő, valamint az Ábránd és valóság című némafilmek nézhetők különleges zenei aláfestés mellett Fekete Kovács Kornél, Gőz László, Fenyvesi Márton és Dés András közreműködésével.

A Francia Intézetben pedig a fesztivál zárónapján, szeptember 21-én vasárnap lehet részt venni A csend hangja vetítésén, ahol Darvas Kristóf kíséri zongorán a varázslatos mozgóképeket.

A Budapesti Klasszikus Film Maraton kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy a diákok és tanárok is megtapasztalják a mozizás közösségi élményét, valamint felfedezzék a filmművészet időtálló értékeit.

Huszonhat zárt körű vetítés várja az iskolai csoportokat a fesztiválon, ahol a klasszikus, restaurált filmek vetítéseit beszélgetések és közönségtalálkozók követik az alkotók, szakértők és a Magyartanárok Egyesülete közreműködésével.

A Nemzeti Filmintézet ezzel a programmal is szeretné támogatni a diákok körében a filmélmények aktív feldolgozását.