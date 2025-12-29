halálos áldozatspanyolországmalaga

Többen meghaltak a pusztító ítéletidő miatt + videó

Halálos áldozatokat követelt a heves esőzések nyomán kialakult árvíz Dél-Spanyolországban

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 18:39
Fotó: MARC ASENSIO Forrás: NurPhoto
Dél-Spanyolországban három halálos áldozata van annak az árvíznek, amit a Malaga környékén vasárnap, 12 órán át lehullott heves esők okoztak – jelentette be hétfőn a spanyol rendőrség és Alhaurín el Grande város polgármestere.

A spanyol televízió szerint 

az első halálos áldozatot, egy 20 éves férfit a motorkerékpárjával együtt sodort el egy medréből kilépett folyó Granada közelében.

 A polgárőrség közlése szerint a fiatalember holttestét három kilométerrel távolabb találták meg.

A mentőalakulatok Malaga tartományban találták meg egy szintén árvíz elsodorta furgonnak az egyik, már halott férfi utasát vasárnap, hétfőn pedig az útitársának a holttestét.

Antonio Bermudez, Alhaurin el Grande polgármestere újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a két, ötvenes évei elején járó férfi gyerekkori barátok voltak; a tragédia okozta szomorúságot kifejezve városi gyásznapot hirdetett ki keddre, továbbá minden nyilvános rendezvény megtartását is lemondta.

