Többen meghaltak a pusztító ítéletidő miatt + videó

Dél-Spanyolországban három halálos áldozata van annak az árvíznek, amit a Malaga környékén vasárnap, 12 órán át lehullott heves esők okoztak – jelentette be hétfőn a spanyol rendőrség és Alhaurín el Grande város polgármestere.

A spanyol televízió szerint

az első halálos áldozatot, egy 20 éves férfit a motorkerékpárjával együtt sodort el egy medréből kilépett folyó Granada közelében.

A polgárőrség közlése szerint a fiatalember holttestét három kilométerrel távolabb találták meg.

A mentőalakulatok Malaga tartományban találták meg egy szintén árvíz elsodorta furgonnak az egyik, már halott férfi utasát vasárnap, hétfőn pedig az útitársának a holttestét.

Antonio Bermudez, Alhaurin el Grande polgármestere újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a két, ötvenes évei elején járó férfi gyerekkori barátok voltak; a tragédia okozta szomorúságot kifejezve városi gyásznapot hirdetett ki keddre, továbbá minden nyilvános rendezvény megtartását is lemondta.