Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Nemzetközi drogkartellre csapott le a spanyol rendőrség

Nemzetközi drogkartell tagjait fogta el a rendőrség Spanyolországban – közölték a helyi hatóságok kedden.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 1:01
A spanyol rendőrség tájékoztatása szerint 20 embert vettek őrizetbe egy összehangolt akció során Madridban, Ávilában, Bilbaóban, Valenciában és Toledóban, 15-en előzetes letartóztatásba is kerültek. Ketten közülük az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatalának (DEA) kiemelt célpontjai közé tartoztak, többen pedig az olasz camorra drogkartell ismert tagjai.

Nemzetközi drogkartellre csapott le a spanyol rendőrség, kokain- és amfetaminszállítmányokat csempésztek. Fotó: AFP

A csoport a mexikói Jalisco Nueva Generación (CJNG) kartell égisze alatt működve kokain- és amfetaminszállítmányokat csempészett be és terjesztett nemcsak Spanyolországban, hanem szerte Európában. 

A drogot nehézipari gépekbe rejtették, amelyeket konténerhajókon juttattak el a kontinensre, például Porto vagy Rotterdam kikötőibe.

A spanyol forgalmazást egy Ávila közelében lévő farmról koordinálták, de telephelyük volt Bilbaóban és Valenciában is. A kábítószert rejtett rekeszekkel felszerelt járművekkel szállították a különböző helyszínek között. A hálózat logisztikájáért egy spanyol üzletember felelt, aki több vállalatán keresztül biztosította a drogok értékesítéséből származó nyereség tisztára mosását is.

A spanyolországi akció során a hatóságok 1,8 tonna kokaint, 375 kilogramm amfetamint foglaltak le nagy mennyiségű készpénz, lőfegyverek és gépjárművek mellett.

A CJNG Mexikó egyik legerősebb bűnbandája, amelyet az Egyesült Államok terrorszervezetnek tekint.

Fotó: AFP

