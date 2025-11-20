A spanyol rendőrség tájékoztatása szerint 20 embert vettek őrizetbe egy összehangolt akció során Madridban, Ávilában, Bilbaóban, Valenciában és Toledóban, 15-en előzetes letartóztatásba is kerültek. Ketten közülük az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatalának (DEA) kiemelt célpontjai közé tartoztak, többen pedig az olasz camorra drogkartell ismert tagjai.

Nemzetközi drogkartellre csapott le a spanyol rendőrség, kokain- és amfetaminszállítmányokat csempésztek. Fotó: AFP

Nemzetközi drogkartellre csapott le a spanyol rendőrség

A csoport a mexikói Jalisco Nueva Generación (CJNG) kartell égisze alatt működve kokain- és amfetaminszállítmányokat csempészett be és terjesztett nemcsak Spanyolországban, hanem szerte Európában.