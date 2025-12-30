károly királysiridris elba

III. Károly király lovaggá ütötte Idris Elba színészt

Sok száz más kitüntetett mellett neves színészek és sportolók is szerepelnek a brit uralkodó által lovagi rangra emelt és egyéb magas elismerésben részesített közéleti személyiségek újévi listáján.

2025. 12. 30.
A kitüntetettek névsorát évente kétszer, az uralkodó hivatalosan júniusban megünnepelt születésnapján és újév előtt hirdetik ki. III. Károly király kedden ismertetett újévi kitüntetési listája 1157 nevet tartalmaz. A legfiatalabb kitüntetett 20, a legidősebb 102 esztendős. A Sir előnév viselésére jogosító lovagi címet adományozta az uralkodó mások mellett Idris Elba színésznek. 

Idris Elba a fiatalok érdekében végzett jótékonysági tevékenységéért részesült a magas királyi elismerésben

Elba nem elsősorban színészi munkásságáért, hanem a fiatalok érdekében végzett jótékonysági tevékenységéért részesült a magas királyi elismerésben.

Sir Idris Elba nagyszabású kampányt folytat a késeléses bűncselekmények visszaszorítására, és feleségével együtt létrehozta az Elba Hope Foundation nevű alapítványt, amely brit, amerikai és afrikai fiatalok megsegítésével foglalkozó civil szervezeteknek nyújt támogatást.

Sir Idris az egyik legismertebb brit színész, aki a Luther című krimisorozat sztárjaként Golden Globe-díjat is kapott, emellett háromszor jelölték a brit Oscarként is emlegetett BAFTA-díjra és hatszor Emmy-díjra. Azok a filmek, amelyekben ő is szerepelt, világszerte eddig csaknem 10 milliárd dollár (3300 milliárd forint) bevételt hoztak.

Tiszteletbeli lovagi címben részesítette III. Károly király az Európa-bajnok angol női labdarúgó-válogatott holland szövetségi kapitányát, Sarina Wiegmant. Ugyancsak lovagi rangra emelte az uralkodó Jayne Torvill és Christopher Dean olimpiai bajnok jégtáncpárost.

Minden idők legeredményesebb brit jégtáncosai Európa-bajnokságot és világbajnokságot is nyertek, pályafutásuk csúcsát azonban az 1984-es szarajevói téli olimpia jelentette, ahol Ravel Bolerójára koreografált kűrjük művészi kivitelezését mind a kilenc pontozóbíró példátlan módon hat pontra értékelte.

Most elnyert lovagi címükkel Christopher Dean a Sir, Jayne Torvill a Dame előnév viselésére jogosult.

 

