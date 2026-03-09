Szente Vajk fergeteges vígjátéka, A séf érkezik a Játékszínbe

A séf Szente Vajk negyedik darabja, amelyet kifejezetten a Játékszínnek írt. A történet egy családias, kissé kaotikus étterem konyhájában játszódik, ahol egyetlen nap alatt minden félrecsúszik: felmond a séf, veszélybe kerül az üzlet, a kiútnak szánt ötletek lavinaszerű félreértésekhez vezetnek, mindezek pedig csak tovább rontanak a helyzeten. A friss sodrású vígjáték szerethető figurák mulatságos túlélési kísérletein keresztül vezet el a váratlan megoldáshoz.

A séf Szente Vajk negyedik darabja, amelyet a Játékszínnek írt Fotó: Játékszín/Kaszner Nikolett

A séf kulisszatitkai

Különleges, gasztronómiai élménnyel egybekötött sajtóeseményen leplezte le legújabb bemutatóját a Játékszín. Az eseménynek az Év Hotele díjat elnyert szálloda, a Queens Court Hotel & Residence elegáns Chess Restaurant étterme adott otthont, ahol egy fine dining ebéd mellett ismerkedhettünk meg a készülő előadás kulisszatitkaival. A francia ihletésű menüsort az eseményre Kovács Levente séf állította össze. A kulináris élmény közben az alkotók az új bemutató kulisszatitkaiba is betekintést engedtek. A hangulatot a világszerte ismert Le Petit Chef látványos produkciója tette még emlékezetesebbé, amely játékos módon kapcsolta össze a gasztronómia és a színház világát.

A rendezvényen Bank Tamás, a Játékszín igazgatója köszöntötte a vendégeket. Beszédében hangsúlyozta: a színház számára külön öröm, hogy Szente Vajk személyében olyan kortárs szerzővel dolgozhat együtt, aki mára a közönségkedvenc vígjátékok egyik meghatározó alkotója.

– Szente Vajk neve ma már garancia arra, hogy a közönség egy lendületes, szórakoztató és színészközpontú előadást láthat. Öröm számunkra, hogy ezek a művek kifejezetten a társulatunkra születnek. Ez egy nagy dolog, hogy itt ül közöttünk, és ahogy annak idején Molnár Ferenc színészekre írt darabokat, Vajk is így tesz

– mondta az igazgató.

A darab szereplői és rendezője Fotó: Játékszín/Kaszner Nikolett



Szente Vajk író-rendező a sajtótájékoztatón az alkotási folyamatról beszélt.

Mint mondta, történeteit gyakran filmszerű képekben kezdi el felépíteni és elkezdi összerendezni egy érdekes mátrixban, ami egyfelől a középkori farce, másfelől a Molnár Ferenc-i dramaturgiát, de leginkább egy filmes dramaturgiát követ. A fő karakterek megszületése után – amelyeket sokszor az általa jól ismert színészekre formál – fokozatosan bővíti a történetet, amely így fordulatokban gazdag, lendületes cselekménnyé áll össze.



A produkció szereposztása figyelemre méltó. A főbb szerepekben többek között Nagy Sándor, Járai Máté, Peller Anna, Gubik Petra, Szerednyey Béla és Csonka András lép színpadra, mellettük pedig olyan művészek is szerepet kapnak, mint Zsurzs Kati, Gáspár Kata, Varga Ádám, Sebesi Daniella vagy Gombó Viola Lotti. A Nigelt alakító Nagy Sándor arról beszélt, mennyire hálás azért, hogy a Játékszín társulatának tagjaként rendszeresen fontos szerepekben állhat színpadra. A George-ot megformáló Járai Máté a karakter sokszínűségét és a szerepben rejlő kihívásokat emelte ki. Peller Anna Violet szerepében jelenik meg, aki a kibontakozó káosz egyik fő mozgatórugója. Gubik Petra egy – saját megfogalmazása szerint – „rózsaszín lelkű” menyasszonyt játszik, és örömmel beszélt arról is, hogy édesapját két kiváló színész, Szerednyey Béla és Csonka András kelti életre az előadásban. A produkció két fiatal művész számára különleges mérföldkő: Sebesi Daniella és Gombó Viola Lotti először állnak a Játékszín színpadán.

Az egyik legkülönlegesebb figurát Zsurzs Kati alakítja: Edna néni furcsaságai és a pontos ritmusú szöveg komoly színészi feladat elé állítja a tapasztalt művészt.

A történetben Varga Ádám egy nehézfiú bőrébe bújik, míg Gáspár Kata karakteréről sokáig nem derül ki, valójában kicsoda, ami tovább fokozza a cselekmény izgalmát. A premiert már másnap, március 29-én dupla előadás követi. Az alkotók reményei szerint a lendületes vígjáték újabb közönségkedvenc előadás lesz a színház repertoárján.