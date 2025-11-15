Szente Vajk színpad és filmvászon között

– Fergeteges sikereket érnek el az Erkel Színház előadásai, most állították színpadra a harmadikat. Milyennek találja az indulásukat?

Szente Vajk a pókerteremben is forgatta a Legénybúcsú című filmet ( Fotó: Kaszner Nikolett)

Szente Vajk és a zenés színház

– A múlt héten értékesítettük a százezredik jegyet, ami elképesztő eredmény, főleg annak fényében, hogy az első előadásunk szeptember 19-én volt. Január elsejétől egy nagyon intenzív munkát indítottunk el: célunk az volt, hogy minél előbb felvázoljunk egy teljes repertoárt a nézők előtt. November közepéig három bemutatónk volt, és az évadból még három hátravan. Már azt is bejelentettük, hogy a 2026/27-es évad egyik kiemelt premierje a Broadway történetének egyik legnagyobb sikerdarabja, a világ egyik legnépszerűbb musicalje, a Wicked lesz. Ez a világ egyik leghosszabb ideje futó zenés darabja. Óriási megtiszteltetés, hogy jogot kaptunk a bemutatására.

– Hol helyezkedik el a magyar zenés színház a világ színházai között?

– A magyar zenés színház szerintem már évek óta fölveszi a versenyt azzal a nyugati színházi kultúrával, amit régebben annyira piedesztálra emeltünk. Úgy emlegetjük a mai napig is a Broadwayt vagy a West Endet, mint egy elérhetetlen célt, de én másként látom. Szerintem nekünk igenis van keresnivalónk ezen a palettán.

– Miben tér el az Apáca show színdarab a filmtől?

– Bár a legtöbben a filmet ismerik, a musical szerintem sokkal mélyebb és szellemesebb. Megmarad a történet lényege – két, egymásnak ellentmondó világ találkozása –, de a darab több rétegben bontja ki a szereplők válságait és azt, hogyan vezet ki ez az egymás felé való nyitottság a válságból. Szerintem jól sikerült megtalálnunk az ehhez méltó szereposztást: Peller Anna és Veres Mónika kettőse, Básti Juli és Náray Erika váltása, valamint Feke Pál és Brasch Bence jelenléte is rengeteget tesz hozzá. Számomra ez a musical azért tökéletes, mert egyszerre látványos, zeneileg gazdag, lélekben mély, és közben rendkívül humoros. A külföldi sikerek alapján is nézővonzó darab, bízom benne, hogy itthon is az lesz.

– Térjünk át a Legénybúcsú című filmjére. Vígjáték vagy generációs önarckép?